دوري الأمم الأوروبية | فرنسا تؤكد التأهل برباعية في السويد والبرتغال تقهر كرواتيا بظهور رونالدو

انتصار تحصيل حاصل للبرتغال بظهور رونالدو

واصل المنتخب الفرنسي سلسلة انتصاراته في دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على السويد بنتيجة 4/2 بالجولة السادسة من دور المجموعات للبطولة.

فرنسا دخلت المباراة بعد الفوز على البرتغال الجولة الماضية، لتلعب اللقاء كتحصيل حاصل بعد ضمان التأهل للمرحلة القادمة من المسابقة.

المدرب ديدييه ديشان خاض اللقاء بمزيج من العناصر الأساسية والاحتياطية، بتواجد أوليفييه جيرو وأنطوان جريزمان في خط الهجوم، وماركوس تورام كجناح أيمن وأدريان رابيو بجوار بول بوجبا في خط الوسط.

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البداية كانت لصالح السويد بهدف عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعادل جيرو النتيجة في الدقيقة 16.

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بنجامين بافارد قام بوضع فرنسا في المقدمة بالدقيقة 36، بينما أضاف جيرو الثاني له والثالث للديوك في الدقيقة 59 ليضمن نقاط المباراة لفريقه.

وفي الدقيقة 88 من زمن المباراة، سجل روبن كوايسون الهدف الثاني للسويد، لكن فرنسا نجحت في تأكيد الفوز بهدف رابع لكينجسلي كومان.

وعلى جانب آخر ودعت البرتغال البطولة، بالفوز بنتيجة 3/2 على كرواتيا، بظهور كريستيانو رونالدو في خط الهجوم بجوار ديوجو جوتا وجواو فيليكس.

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ثلاثية البرتغال جاءت عن طريق هدفين لروبن دياش وهدف لجواو فيليكس، بينما أحرز ماتيو كوفاتشيتش ثنائية كرواتيا بالدقيقتين 26 و29.

وبعد نهاية دور المجموعات، تأتي فرنسا في صدارة المجموعة الثالثة بـ16 نقطة وتتأهل إلى نصف النهائي، ثم البرتغال في المركز الثاني بـ13 نقطة، ولكل من كرواتيا والسويد 3 نقاط.