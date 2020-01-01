دوري الأمم الأوروبية | المتخاذل راموس يهدر ركلتي جزاء ويمنح ألمانيا صدارة المجموعة

إسبانيا تتعادل مع سويسرا وألمانيا تتخطى أوكرانيا وليلة كارثية لسيرخيو راموس في دوري الأمم الأوروبية

سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل أمام نظيره السويسري بهدف لمثله ليفقد صدارة مجموعته بدوري الأمم الأوروبية لصالح المنتخب الألماني الذي يطارده عليها منذ بداية النسخة الجديدة من البطولة.

وشارك راموس أساسيًا مع المنتخب الإسباني ليحمل شارة قيادة لاروخا من جديد، حيث بلغ مدافع ريال مدريد 177 مباراة مع إسبانيا متخطيًا الرقم المسجل باسم بوفون بـ 176 مباراة.

ولكن سيرخيو راموس حقق أيضًا رقمًا سلبيًا في ليلة الأرقام القياسية بإهداره ركلة جزاء لأول مرة منذ 25 ركلة جزاء متتالية سددها بنجاح ولم يخطئ فيها طريق الشباك على الإطلاق.

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سجل سيرخيو راموس 25 ركلة جزاء متتالية مع ريال مدريد وكذلك المنتخب الإسباني، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يخطئ فيها منذ أن سدد في العارضة ضد إشبيلية في التاسع من مايو 2018.

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يان سومر هو ثاني حارس مرمى ينقذ ركلة جزاء لسيرخيو راموس بعد دانييل سوباسيتش في يونيو 2016 لكرواتيا في بطولة أوروبا، حيث أن الأخيرة مع ريال مدريد اصطدمت بالعارضة ولم يتصدى لها الحارس.

جاء ذلك قبل لقطة جدلية خرج فيها راموس ليضغط على حامل الكرة عند منطقة جزاء المنتخب السويسري ليفرغ مكانه للسويسريين ليسجلوا هدف المباراة الوحيد في شوطها الأول.

وفي شوط المباراة الثاني واصل سيرخيو راموس ليلته الكارثية وكأن شبح بوفون طارده في ليلة كسره لرقمه القياسي، حيث أهدر ركلة الجزاء الثانية ليهدر ركلتي جزاء في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته.

وفي الدقيقة التاسعة والثمانين أنقذ مورينو المنتخب الإسباني من الخسارة بتسجيل هدف التعادل الذي لم يغير كثيرًا في وضع المجموعة ولكنه جنب لاروخا الهزيمة ليس إلا.

وعلى مستوى المباراة الأخرى في المجموعة نجح المنتخب الألماني في تحقيق انتصار هام على نظيره الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليفتك صدارة المجموعة مستغلًا تعثر إسبانيا.

وتقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة الثانية عشر قبل أن تعدل ألمانيا النتيجة عبر ليروي ساني ويسجل بعدها تيمو فيرنر الهدفين الثاني والثالث ليمنح منتخب بلاده انتصارًا غاليًا.

وبذلك رفع المنتخب الألماني رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 9 في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد المنتخب الإسباني إلى النقطة رقم 8 في المركز الثاني خلف الماكينات بفارق نقطة واحدة.