دوري الأمم الأوروبية | إيطاليا تحسم ورقة الصعود وهولندا تودع

منتخب هولندا وصيف النسخة الماضية يودع وإيطاليا تتأهل لنصف النهائي

حقق المنتخب الإيطالي فوزًا هامًا على أرض مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدفين مقابل لا شيء ليحسم صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك أكمل المنتخب الإيطالي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية رفقة كل من المنتخب الفرنسي والإسباني وكذلك المنتخب البلجيكي.

واشتعلت المنافسة قبل هذه الجولة بين إيطاليا وهولندا، حيث كان الصراع بين المنتخبين على صدارة ووصافة المجموعة للتأهل إلى الدور القادم، مع وجود حظوظ قليلة للغاية لمنتخب البوسنة.

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ولكن فوز المنتخب الإيطالي حسم كل شيء على الرغم من الفوز الذي حققه منتخب هولندا أمام نظيره البولندي بهدفين مقابل هدف واحد. .

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بالنسبة للمنتخب الإيطالي فنجح في فرض سيطرته على اللقاء على شاكلة ما يفعله في المباريات الأخيرة تحت قيادة مدربه روبيرتو مانشيني الذي أعاد الحياة للأتزوري من جديد.

وسجل أندريا بيلوتي الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرين وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول، ليسجل دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين.

أما المنتخب الهولندي فتأخر منذ الدقيقة الخامسة أمام مضيفه البولندي ليعود ويعدل النتيجة عبر نجم أولمبيك ليون ممفيس ديباي في الدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين نجح متوسط ميدان ليفربول فينالدوم المطلوب من ريال مدريد وبرشلونة في تسجيل الهدف الثاني ليمنح المنتخب الهولندي 3 نقاط لم تشفع له للصعود إلى نصف النهائي.

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وبذلك ودعت المنتخبات الأربعة التي صعدت إلى نصف نهائي النسخة الماضية لتصعد 4 منتخبات جديدة في النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.