دوري الأمم الأوروبية | إنجلترا تسقط أمام بلجيكا وإيطاليا تنتزع الصدارة من بولندا

نتائج مباريات إنجلترا وبلجيكا وإيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

سقط المنتخب الإنجليزي أمام نظيره البلجيكي بهدفين مقابل لا شيء لتهبط إلى المركز الثالث مودعة المنافسات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولكن سيحتفظ المنتخب الإنجليزي بالتصنيف الأول كونه صاحب المركز الثالث، بعد مباراة لعبها بدون نجمه رحيم ستيرلينج الغائب بسبب الإصابة.

وسجل يوري تيليمانس الهدف الأول لصالح المنتخب البلجيكي في الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة الأول ليفتتح التسجيل سريعًا.

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وفي الدقيقة الثالثة والعشرين سجل درايس ميرتينز نجم نادي نابولي هدفًا رائعًا على طريقته الخاصة محرزًا الهدف الثاني لصالح المنتخب البلجيكي.

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وبذلك اعتلت بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بينما جاءت الدنمارك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط فوق المنتخب الإنجليزي صاحب الـ 7 نقاط.

وحقق المنتخب الإيطالي فوزًا هامًا على نظيره البولندي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

كان هذا الفوز هامًا بالنسبة لأبطال العالم في 4 مناسبات آخرها عام 2006 لأنه لم يكن مجرد فوز بـ 3 نقاط، بل منح الأتزوري صدارة المجموعة.

وقبل المباراة كانت بولندا تتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط لتخطف إيطاليا الصدارة بانتصارها اليوم والذي رفع رصيد الطليان إلى النقطة رقم 9.

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وسجل أهداف إيطاليا جورجينيو من ركلة جزاء في شوط المباراة الأول على طريقته الخاصة، ونجم ساسوولو دومينيكو بيراردي في شوط المباراة الثاني.