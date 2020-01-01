دوري الأبطال يتحكم في انتقال سانشو لمانشستر يونايتد

سولشاير قد يلجأ لبعض الأهداف البديلة

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتغيير خطته بشكل كبير في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب الأزمة المالية المتوقعة للفريق.

ويأتي ذلك بعد توقف كرة القدم بشكل كامل في شهر مارس الماضي مع انتشار فيروس كورونا، وخوض ما تبقى من الموسم الحالي بدون جمهور، مما يكلف خزائن الأندية الكثير من الأموال.

الأمر يتعقد بالنسبة لمانشستر هذا الموسم، في حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته مبلغ 28 مليون جنيه استرليني بسبب كورونا.

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موقع "Manchester Evening News" أكد أن أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، قد يلجأ لأهداف بديلة بدلاً من النجوم الكبار.

جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند، يظل هو الخيار المفضل في خط الهجوم، لكن النادي الألماني لن يقبل بأقل من 100 مليون استرليني للتخلي عنه.

وفي حالة عدم التأهل لدوري الأبطال، سيكون من الصعب على مانشستر تحمل تكلفة هذا المبلغ، نظراً للخسائر المالية المتوقعة.

وهو الأمر الذي قد يُجبر سولشاير على قبول صفقات أقل جودة من سانشو، ومحاولة البحث عن مواهب مميزة بقيمة مالية أقل.

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يذكر أن مانشستر يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بعد 29 جولة من البطولة.