دوري الأبطال | مانشستر يونايتد يكتسح باشاك شهير وباريس يتخطى لايبزيج بصعوبة

المجموعة الثامنة بلا مفاجآت هذه الجولة

نجح فريق مانشستر يونايتد في احتلال صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره التركي باشاك شهير بنتيجة 4/1 على ملعب أولد ترافورد.

المباراة جمعت بين الفريقين في الجولة الرابعة، حيث دخل مانشستر اللقاء طامحًا في الثأر من هزيمته بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية.

المدرب أولي جونار سولشاير دخل اللقاء بالقوة الضاربة، حيث شارك برونو فيرنانديش بجوار أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.

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وفي الهجوم لعب الأوروجوياني إدينسون كافاني كمهاجم صريح، كما ظهر دوني فان دي بيك بخط الوسط في ظل غياب بول بوجبا عن قائمة الفريق بالكامل.

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البداية كانت بهدف رائع لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة السابعة من تسديدة رائعة لفيرنانديش، قبل أن يضيف البرتغالي الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 19 بعد خطأ فادح من ميرت جونوك حارس الفريق التركي.

وفي الدقيقة 35 أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر، من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه، حيث تعرض للدفع داخل منطقة جزاء الضيوف.

وبهذا الهدف ينجح راشفورد في تخطي رقم النجم الإنجليزي واين روني، كأصغر لاعب يصل إلى 15 هدفًا في البطولات الأوروبية مع مانشستر.

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ويبلغ المهاجم الإنجليزي من العمر 23 سنة و24 يومًا، بينما أحرز روني نفس العدد من الأهداف عندما كان عمره 23 سنة و47 يومًا.

الأمور كانت هادئة إلى حد كبير في الشوط الثاني، حيث أهدر كافاني فرصة تسجيل الهدف الرابع، كما حاول باشاك شهير تهديد مرمى أصحاب الأرض من خلال هجمات ديمبا با، ولكنه لم يتمكن من التسجيل سوى مرة وحيدة عن طريق دينيز توروتش في الدقيقة 75.

وفي الوقت الذي كان يحاول فيه الضيوف تقليص الفارق، سجل دانييل جيمس الهدف الرابع لمانشستر بالدقيقة 92 من زمن المباراة.

وعلى جانب آخر اقتنص باريس سان جيرمان، فوزًا ثمينًا على لايبزيج الألماني، لينعش حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 من الأبطال.

باريس لعب المباراة بالعناصر الأساسية، بظهور المهاجم الشاب كيليان مبابي وبجواره نيمار وأنخيل دي ماريا في خط الهجوم.

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هدف الفريق الفرنسي جاء عن طريق المهاجم البرازيلي نيمار، حيث سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

وتسبب الهدف في احتلال نيمار المركز الثالث ضمن أفضل اللاعبين الهدافين من قارة أمريكا الجنوبية بالأبطال، حيث سجل 36 هدفًا مقابل 118 لليونيل ميسي و40 لسيرخيو أجويرو.

ويحتل بذلك مانشستر صدارة المجموعة الثامنة بـ9 نقاط، يليه كل من باريس سان جيرمان ولايبزيج بـ6 نقاط، ثم إسطنبول باشاك شهير في المركز الرابع بـ3 نقاط.