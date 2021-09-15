"دوري الأبطال لا يجذب الجمهور.. وأعد ببطولة تمنح الأندية عشرة مليارات"

رئيس نادي نابولي الإيطالي يتحدث عن رؤيته الخاصة لبطولة السوبر ليج.

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي عن رؤيته الخاصة لمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج"، مؤكدًا أن دوري أبطال أوروبا بشكله الحالي لم يعد جاذبًا للجماهير.

رئيس نابولي يرى أن مشروع "السوبر ليج" الذي أطلقته الأندية الأوروبية الكبرى في أبريل الماضي وما لبث أن انهار كان خاطئًا، وأنه يحتاج لتطوير كبير.

دي لورينتيس يتحدث عن مسابقة أوروبية جديدة منذ أكثر من عقد، واستغل مواجهة نابولي أمام ليستر سيتي الإنجليزي في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، ليعلن عن مشروعه الخاص.

ما هو رأي دي لورينتيس في نظام دوري الأبطال الحالي؟

أوريليو دي لورينتيس أكد أن البطولات الأوروبية بشكلها الحالي لم تعد جاذبة للجماهير وخاصة من الشباب، وأن هناك احتياجًا لتغيير شامل في تلك البطولات.

وقال رئيس نابولي في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "النظام لم يعد يعمل، دوري الأبطال والدوري الأوروبي لا يولدان دخلًا كافيًا للأندية".

وأضاف: "لكي تكون قادرًا على المنافسة، فأنت بحاجة إلى إنفاق المزيد، جوائز المسابقات الأوروبية لا تأخذ ذلك في الاعتبار".

وتابع: "يجب على الأندية التحدث مع بعضها البعض لخلق تجربة أكثر حداثة وحيوية، وأن تخلق بطولة مربحة".

ما هو مشروع دي لورينتيس؟

ويرى رئيس نادي نابولي أنه لتحديث شكل المسابقات الأوروبية يجب أيضًا تغيير شامل لبطولات الدوريات المحلية.

وقال دي لورينتيس: "يجب تقليل عدد الأندية في البطولات المحلية، وإنشاء دوري أوروبي بنظام تأهل ديمقراطي، بناءً على ما تحققه الأندية في بلدانها".

وأضاف: "لطالما درست هذا المشروع، وأعد أنه سيجلب عشرة مليارات يورو لكرة القدم الأوروبية، لكن يجب أن تكون هناك إرادة كاملة للقيام به، وأن يحظى باستقلال تام".

لماذا يرى دي لورينتيس ضرورة تغيير دوري أبطال أوروبا؟

رئيس نادي نابولي يتفق مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني حول إحجام الشباب حاليًا عن كرة القدم.

وقال دي لورينتيس: "إذا لم نغير القواعد ونحسن العرض سوف يتخلون عنا، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و25 عامًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي توقفوا عن مشاهدة كرة القدم، ويفضلون اللعب بالهواتف المحمولة".

ويرى رئيس نادي نابولي أن الخلاص ممكن من خلال استخدام التقنيات الجديدة في كرة القدم.

وقال دي لورينتيس في ختام تصريحاته: "الرغبة في رؤية كرة القدم تعيش في الملاعب ستستمر، ولكن الآن هناك ملاعب افتراضية يمكنها جذب مليارات الأشخاص، ونأمل أن نتمكن من إعادتهم إلينا ليشاهدوا أكبر رياضة وأكثرها نفوذًا في العالم".

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