كيف احتفل رونالدو بفوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد؟

النجم البرتغالي لعب المباراة التي كان بطلها باولو ديبالا

حرص المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تهنئة زملائه في يوفنتوس، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

رونالدو شارك في فوز يوفي أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد أحرزه زميله الأرجنتيني باولو ديبالا بدور المجموعات من البطولة.

المباراة كانت الظهور الأوروبي رقم 175 ليوفنتوس، ليأتي بالمرتبة الثانية للأكثر مشاركة بعد إيكر كاسياس الذي لعب 188 مرة.

واستخدم رونالدو موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للتعليق على فوز الفريق ضد أتلتيكو.

وقال نجم يوفي:"فوز كبير وعظيم لنا على ملعبنا يمنحنها المركز الأول في المجموعة".

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وهو ما شهد تفاعل العديد من نجوم الفريق الإيطالي صاحب المستوى المميز على الصعيد الأوروبي والمحلي هذا الموسم.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بصدارة المجموعة الرابعة بـ13 نقطة، مقابل 7 لأتلتيكو مدريد، 6 بايرليفركوزن و3 للوكوموتيف موسكو.