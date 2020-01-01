دوري الأبطال في خطر.. مشروع من ريال مدريد وليفربول بدعم الفيفا لإنشاء “الدوري الأوروبي الممتاز"

تطور خطير للغاية..

في تطور من شأنه أن يكون الأكبر والأخطر على كرة القدم في العقود الأخيرة، تناقش الأندية الكبرى في القارة العجوز إنشاء "الدوري الأوروبي الممتاز" الذي سيدر أموالًا طائلة عليهم ويهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصورة مباشرة.

ويتزعم تلك المناقشات مانشستر يونايتد ليفربول جنبًا إلى جنب مع ريال مدريد، الذي يُعد رئيسه فلورنتينو بيريز بمثابة أحد أهم المهندسين والراعيين لتلك الفكرة الضخمة.

شبكة سكاي سبورتس قالت في تقريرٍ مطول لها أن أكثر من 12 فريقًا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا يجرون محادثات ومفاوضات ليصبحوا أعضاءً مؤسسين للمسابقة، مع تجميع ما يصل إلى 6 مليارات يورو لتمويل إنشاء المسابقة.

المزيد من الفرق

الاتحاد الدولي "فيفا" شارك في تطوير الشكل الجديد لهذه البطولة المستحدثة، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة 18 فريقًا على أن تقام خلال الموسم الأوروبي العادي، ما سيعد ضربة قاسمة للاتحاد الأوروبي ممثلًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حتى الآن، من غير الواضح إذا ما كان الاتحاد الأوروبي ينسق مع الفيفا بشأن البطولة الجديدة، ففي حال أن حدث ربما تُقدّم البطولة باعتبارها تحسينًا لدوري الأبطال، أما إن لم يحدث، فقد ينجم عن هذا أزمة كبيرة في عالم كرة القدم.

أغلب الظن أن الاتفاق بين الهيئتين الأكبر في كرة القدم غير موجود، وأن الاتحاد الأوروبي سيحاول بشتى السبل تقويض إنشاء تلك البطولة الجديدة خصوصًا وأنها ستتسبب في انهيار دوري الأبطال وبالتبعية المصدر الأول للإيرادات لليويفا.

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المفاوضات الراهنة تشهد طرح الفكرة على الأندية الكبرى مثل مانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، مع عدم الاستقرار على وجود 18 فريقًا أو 16 فقط حتى الآن.

مصادر سكاي تحدثت أن أحد أهم البنوك الأمريكية يدرس حاليًا تمويل البطولة بمشاركة عدد كبير من البنوك الأخرى، على أن تُسدد هذه الديون فيما بعد من خلال إيرادات حقوق البث المتوقع أن تكون أسطورية.

على كل حال، ففي حال أن تم تطبيق هذه البطولة المتوقع أن يكون في 2022، فإن الأندية المشاركة سيتضاعف دخلها وستضع الاتحادات المحلية والقارية في ورطة خلال عمليات التفاوض حول حقوق البث مستقبليًا.

وبشكلٍ عام، فأشارت سكاي إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا في مرحلة الحسم وقد تقود إلى نجاح منقطع النظير أو انهيار، فلم يتم الاستقرار على قائمة الأندية النهائية بعد وبعض التفاصيل الأخرى، على أن تشهد نهاية هذا الشهر إعلانًا رسميًا عن ما آلت إليه الأمور.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن هذه البطولة ليست الأولى من نوعها التي يتم طرحها، ففي 2018 تواجدت فكرة شبيهة بوجود 11 فريقًا مؤسسًا مع بعض الأندية الضيوف، والتي يُشار لها كحجر الأساس الآن في الفكرة الجديدة لشكل البطولة.