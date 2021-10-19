دوري الأبطال | صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو وريال مدريد يكتسح شاختار

مواجهات مثيرة في الجولة الثالثة من الأبطال

نجح فريق ليفربول في التغلب على نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد 3/2، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

ليفربول دخل بقيادة المدرب يورجن كلوب، الذي دخل اللقاء بالقوة الضاربة، بتواجد محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الخط الأمامي.

وعلى الجانب الآخر لعب أتلتيكو بكامل نجومه، بحضور أنطوان جريزمان وجواو فيليكس بخط الهجوم، ومن خلفهما رودريجو دي بول ويانيك كاراسكو وتوماس ليمار.

المقدمة كانت مبكرة بهدف سجله محمد صلاح في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من كرة غيرت اتجاهها وتم احتسابها لصالح جيمس ميلنر في البداية، قبل تغيير صاحب الهدف ليكون صلاح.

وفي الدقيقة الثالثة عشر أضاف نابي كيتا الهدف الثاني للريدز، ولكن أتلتيكو رفض الاستسلام ونجح في العودة سريعًا.

جريزمان قاد عودة أتلتيكو بهدف في الدقيقة 20، وأضاف الثاني في الدقيقة 34 من صناعة زميله جواو فيليكس.

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وفي الوقت الذي كان يطمح فيه أتلتيكو في استكمال العودة، تلقى جريزمان البطاقة الحمراء في الدقيقة 52 ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء واصل صلاح تألقه بتسجيل الهدف الثالث لفريقه من ركلة جزاء ليخرج الريدز بنقاط المباراة.

وفي نفس المجموعة تلقى ميلان صدمة جديدة، بالخسارة أمام مضيفه البرتغالي بورتو بهدف دون رد.

وبذلك يحتل ليفربول صدارة المجموعة الثانية بـ9 نقاط، ثم أتلتيكو مدريد وبورتو 4، وميلان في المركز الأخير بلا نقاط.

وفي قمة أخرى فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه العنيد الألماني لايبزيج بنتيجة 3/2 على ملعب حديقة الأمراء.

ثلاثية باريس جاءت عن طريق ثنائية لميسي وهدف لكيليان مبابي، بينما أحرز للايبزيج كل من أندري سيلفا ونوردي موكيلي.

وفي نفس المجموعة عزز مانشستر سيتي حظوظه بالفوز على كلوب بروج 5/1، ليصبح في المركز الثاني بـ6 نقاط بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، مقابل 4 نقاط لبروج ولايبزيج في المركز الأخير بلا نقاط.

وأما ريال مدريد فقد انتفض أخيرًا على الصعيد الأوروبي، ونجح في الفوز على شاختار الأوكراني بخماسية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره.

خماسية ريال افتتحها كريستوف لاعب شاختار بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدفين الثاني والثالث ويحرز رودريجو الرابع ويسجل كريم بنزيما الخامس.

وأما إنتر فقد انتصر بنتيجة 3/1 على شريف المولدوفي، حيث سجل له إدين دجيكو وأرتورو فيدال وستيفان دي فراي.

النتائج تضع شريف على صدارة المجموعة بـ6 نقاط يليه ريال بفارق الأهداف، ثم إنتر 4 نقاط وشاختار نقطة وحيدة.

وفي ما تبقى من مباريات فاز سبورتينج لشبونة على بشيكتاش 4/1، أياكس أمستردام على بوروسيا دورتموند 4/0.