ساري يشيد بتطور دفاع يوفنتوس بعد ثلاثية ليفركوزن

انتصار سهل وأداء مميز للفريق الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس بالشكل الذي ظهر به فريقه، في الفوز على بايرليفركوزن بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس نجح في سحق ضيفه الألماني بثلاثية نظيفة، أحرزها جونزالو هيجواين، فيديريكو بيرنارديسكي وكريستيانو رونالدو.

ساري قال بعد المباراة:"كوادرادو أصبح يتأقلم بشكل جيد على مركز الظهير الأيمن والجميع استفاد من ذلك، دي ليخت أيضاً يتطور مما أسهم في تحسن دفاعنا".

وأضاف:"كانت مباراة صعبة، ليفركوزن يحب الاستحواذ ومن الصعب مواجهتهم رجل لرجل، لذلك استهلكنا طاقتنا في الشوط الأول ولكن بعدها سيطرنا على الأمور".

وتابع:"كوادرادو يدافع ويهاجم جيداً، لا يتركنا في حالة عدم توازن أبداً، المكان الوحيد الذي يجب التحسن فيه هي المواجهات الفردية".

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الدفع بديبالا ورونالدو وهيجواين معاً:"لو كنت في الحانة لكان الأمر سهل جداً للاختيار، ولكن يجب خلق التوازن بالفريق عموماً، الفكرة جيدة لكن يصعب تطبيقها الآن".

جدير بالذكر أن الفوز جعل يوفنتوس يحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بأربع نقاط متساوياً مع أتلتيكو مدريد، بينما يحتل ليفركوزن المركز الرابع بلا نقاط.