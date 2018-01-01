دوري الأبطال| الإفريقي ينتصر بالديربي العربي - والأهلي الليبي يتعادل

الإفريقي التونسي يفوز على الهلال السوداني بثلاثة أهداف لهدف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتهت اليوم الأحد، مباريات الذهاب في دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث لعب اليوم 4 فرق عربية مباريات مهمة.

فاز الإسماعيلي المصري على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسماعيلية.

واستضاف فريق أهلي بنغازي الليبي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويحتاج الفريق الليبي لتحقيق التعادل الإيجابي على أقل تقدير، من أجل التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

More

⏲️نهاية لقاء الإسماعيلي والقطن الكاميروني في ذهاب الدور الــ32 من دوري أبطال أفريقيا بفوز الإسماعيلي 2×0

سجل الأهداف باهر المحمدي وكريم بامبو⚽️



(@ismailyofficial :📸) pic.twitter.com/sekUrxWLgz — جول مصر (@goaleg) December 16, 2018

وفي ديربي عربي، استضاف النادي الإفريقي التونسي، نظيره الهلال السوداني، على الملعب الأولمبي برادس.

وفاز الإفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث تقدم الهلال السوداني بالهدف الأول عن طريق محمد موسى بالدقيقة 18.

وتعادل ياسين الشماخي بهدف للإفريقي التونسي، في الدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف بلال خفيفي الهدف الثاني بالدقيقة 60، وسجل الثالث للفريق التونسي اللاعب أسامة الدراجي بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.