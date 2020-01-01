دوري أمم أوروبا 2020-21: القرعة، جدول المباريات وهل تؤهل لكأس العالم؟
ستعود بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية في موسم 2020-21، وتأمل الهيئة الإدارية الأوروبية أن تستمر البطولة في لفت انتباه الجماهير.
تم تقديم الفكرة بهدف استبدال المباريات الودية التي لا معنى لها، وكانت الفكرة هي منح الفرق الوطنية المزيد من الإجراءات التنافسية وحوافز أكبر لتدعيم أقوى فرقها.
ستأتي النسخة الثانية من المسابقة بعد أشهر قليلة من انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 ، مما يعني أنه ستكون هناك فترة قصيرة قبل استئناف النشاط التنافسي.
يقدم لكم جول كل ماتريد معرفته عن المسابقة، القرعة، المجموعات، المباريات والنتائج والمزيد.
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موعد قرعة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 والقنوات الناقلة
سيتم إجراء قرعة دوري أمم أوروبا 2020-21 يوم الثلاثاء 3 مارس 2020. سيبدأ الحدث في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت جرينتش، السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
سيقام الحفل في مركز مؤتمرات بيورس فان بيرلاج بأمستردام، والتي ستستضيف أيضًا مؤتمر الأتحاد الأوروبي الرابع والأربعين في نفس الأسبوع، يوم الثلاثاء 3 مارس.
سيذاع الحفل على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستخصص المجموعة القطرية قناتها الإخبارية لنقل الحدث مباشرةً، كما سيوفر جول خدمة البث المباشر عبر الإنترنت.
|الحدث
|الموعد
|القنوات الناقلة
|البث المباشر عبر الإنترنت
|قرعة دوري أمم أوروبا 2020-2021
|الثلاثاء 3 مارس 2020،
8 رجب 1441،
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN SPORTS NEWS HD
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ما هو نظام بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020-2021؟
هناك أربع دوريات أ، ب، ج ود. وسيتم تقسيم الدوريات أ، ب وج إلى أربع مجموعات مكونة من أربعة فرق، سيتم تقسيم دوري د إلى مجموعتين: مجموعة واحدة من أربعة فرق ومجموعة واحدة من ثلاثة.
الدوري أ
الدوري أ يضم أفضل 16 فريقًا حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، وتأتي البرتغال وهولندا وإنجلترا وسويسرا - التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي في العام الماضي في التصنيف الأول.
|التصنيف
|المنتخبات
|1
|البرتغال، هولندا، إنجلترا، سويسرا
|2
|بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا
|3
|البوسنة والهرسك، أوكرانيا، الدنمارك، السويد
|4
|كرواتيا، بولندا، ألمانيا، آيسلندا
الدوري ب
يضم الدوري ب الفرق في المرتبة 17 إلى 32، مع أمثال روسيا وويلز واسكتلندا وأيرلندا.
|التصنيف
|المنتخبات
|1
|روسيا، النمسا، ويلز، جمهورية التشيك
|2
|اسكتلندا، النرويج، صربيا، فنلندا
|3
|سلوفاكيا، تركيا، جمهورية آيرلندا، آيرلندا الشمالية
|4
|بلغاريا، إسرائيل، المجر، رومانيا
الدوري ج
يضم الدوري ج الفرق من 33 إلى 48 بينهم اليونان، كوسوفو وبيلاروس وأخرون.
|التصنيف
|المنتخبات
|1
|اليونان، ألبانيا، الجبل الأسود، جورجيا
|2
|مقدونيا الشمالية، كوسوفو، روسيا البيضاء، قبرص
|3
|إستونيا، سلوفينيا، ليتوانيا، لوكسمبورج
|4
|أرمينيا، آذربيجان، كازاخستان، مولدوفا
الدوري د
الدوري د في دوري أمم أوروبا هو القسم الأصغر في البطولة كمًا وتاريخًا من حيث المنتخبات المشاركة، حيث يحتوي على 7 منتخباتٍ فقط.
|التصنيف
|المنتخبات
|1
|جبل طارق، جزر فارو، لاتفيا، ليشتنشتاين
|2
|أندورا، مالطا، سان مارينو
متى تبدأ دوري أمم أوروبا 2020-21؟
ستبدأ بطولة دوري الأمم لعام 2020-21 في 3 سبتمبر 2020، مع لعب مباريات جماعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
ستقام النهائيات بعد ذلك في 2 و 3 و 6 يونيو من العام التالي، مع تحديد مباريات الهبوط في مارس 2022.
جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2020-2021:
|الدور
|الموعد
|الجولة الأولى
|3 - 5 سبتمبر 2020
|الجولة الثانية
|6 - 8 سبتمبر 2020
|الجولة الثالثة
|8 - 10 أكتوبر 2020
|الجولة الرابعة
|11 - 13 أكتوبر 2020
|الجولة الخامسة
|12 - 14 نوفمبر 2020
|الجولة السادسة
|15 - 17 نوفمبر 2020
|النهائيات
|2، 3، 6 يونيو 2021
|الملحق المؤهل لكأس العالم 2022
|24، 25، 28، 29 مارس 2022
جدول مباريات ومجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21
سيظهر هنا توزيع كامل لمباريات ونتائج وجداول المجموعات لدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 بعد إجراء القرعة.
هل تؤهل دوريأمم أوروبا لكأس العالم 2022؟
يرتبط دوري الأمم لعام 2020-21 بالتأهل لكأس العالم 2022، حيث يوفر مكانين في المباريات الفاصلة.
يتقدم عشرة فائزين في تصفيات كأس العالم مباشرة إلى البطولة في قطر ويتأهل الوصيف العشر إلى التصفيات.
تُخصص أماكن المواجهة المتبقية لأفضل فائزين في مجموعة دوري الأمم (بناءً على الترتيب العام) الذين لم يتأهلوا مباشرة أو وصلوا إلى التصفيات في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
من فاز بدوري الأمم الأوروبية الأخير؟
فازت البرتغال بالنسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية في 2018-19، استطاع التغلب على هولندا في المباراة النهائية وتمكنوا من الفوز بالكأس.
بعد أن تصدرت البرتغال مجموعة تضم إيطاليا وبولندا في الدوري أ، حجزت مكانها في النهائيات، حيث تم إقرانها مع سويسرا في الدور نصف النهائي.
هزموا المنتخب السويسري بنتيجة 3-1، وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية حاسمة تأتي في الدقيقة 88 و 90.
كان هدف جونسالو جيديس هو الفارق في المباراة النهائية ضد الهولنديين، حيث انتصرت البرتغال بنتيجة 1-0 على ملعب ستاد الدراجاو.