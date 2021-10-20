دوري أبطال صلاح .. أرقام أسطورية وتهديد لأجويرو ودروجبا!

لا يتوقف عن الإبداع..

واصل محمد صلاح الإبداع والإقناع والإمتاع بقميص ليفربول بعدما سجل هدفين خلال فوز فريقه على أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا (3-2)، ليستكمل رحلته في تحطيم الأرقام القياسية بأنفيلد.

وسجل صلاح هذا الموسم بعد هدفيه في أتلتيكو مدريد 12 هدفًا في 11 مباراة على مختلف الأصعدة، إلى جانب صناعته لأربعة أهداف أخرى آخرها أمام واتفورد بصورة استثنائية لزميله ساديو ماني.

التألق الضخم للنجم المصري في واندا ميتروبوليتانو جعله يزيد من أرقامه القياسية بقميص ليفربول، والتي تجعله من ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام بعد وجوده بالفعل في القائمة المبدئية التي ضمت 30 اسمًا.

ما هو الرقم القياسي الذي كسره صلاح بهدفيه في أتلتيكو مدريد؟

بتسجيله في شباك أتلتيكو مدريد، بات صلاح قد أحرز هدفًا على الأقل في كل مباراة خاضها هذا الموسم على مختلف الأصعدة مع ليفربول باستثناء مباراة بيرنلي بشهر أغسطس الماضي.

كما أصبح صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفًا متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم أسطورة النادي، ستيفن جيرارد، بـ30 هدفًا.

الفرق الذي وضح عظمة إنجاز صلاح أنه أحرز أهدافه في 47 مباراة فقط، بينما احتاج جيرارد إلى 97 مباراة بين 2001 حتى 2014 لإحراز هذا العدد من الأهداف.

ما هي الأرقام القياسية الأخرى التي يقترب منها صلاح؟

بات صلاح على بعد 5 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة للاعب مع نادٍ إنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

ديدييه دروجبا وسيرخيو أجويرو، كلاهما سجل 36 هدفًا مع تشيلسي ومانشستر سيتي، ويبدو أن صلاح قريبًا للغاية من كسر هذا الرقم.

أما إذا نجح النجم المصري في التسجيل بشباك ميلان بالجولة المقبلة، فهو سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم أجويرو لأكبر عدد من الأهداف سُجلت خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا.

المهاجم الأرجنتيني نجح في التسجيل 7 مرات على التوالي، بينما بعد هدفي صلاح في أتلتيكو مدريد يصبح قد سجل 6 مرات على التوالي بعيدًا عن أنفيلد.

ما هي الأرقام الأخرى الأسطورية لصلاح؟

بجانب كل ذلك، أصبح صلاح صاحب أكبر متوسط تهديفي في المباراة الواحدة بتاريخ ليفربول، حيث يحرز 0.64 هدفًا في المباراة الواحدة، أعلى من أي لاعب آخر عبر تاريخ الريدز العريق.

أقرب اللاعبين لصلاح هو لويس سواريز، الذي يبلغ متوسط أهدافه في المباراة الواحدة بقميص ليفربول 0.62 هدفًا، بينما الهداف التاريخي إيان راش فمتوسطه 0.53، والأسطورة الأخرى كيني دالجليش 0.32 هدفًا.

وخلال مواسمه الأربعة في ليفربول، سجل صلاح أكثر من 20 هدفًا بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات، ليكون على بعد موسم وحيد للحاق بالأسطورة راش الذي فعلها 4 مرات من قبل.

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