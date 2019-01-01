دوري أبطال إفريقيا - "هاتريك" الكعبي ينقذ الوداد وصن داونز يفوز على اتحاد العاصمة

مباريات قوية في دوري أبطال إفريقيا

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت نتائج مثيرة للغاية.

صن داونز الجنوب إفريقي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في الجزائر.

أحرز ألفيوس كيكانا الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 59 من عمر المباراة من خطأ من دفاعات الفريق الجزائري كلفهم نقاط اللقاء.

وارتفع رصيد صن داونز إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد اتحاد العاصمة عند نقطتين فقط من تعادلين وخسارة.

وفي مباراة أخرى، تمكن الوداد المغربي في تحقيق الفوز على بترو أتلتيكو بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن نفس الجولة في المجموعة الثالثة.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

تقدم أيوب الكعبي للوداد في الدقيقة 29 من عمر المباراة وتعادل توني ريبيرو في الدقيقة 68 ليأزم الموقف مع الوداد المغربي.

وخطف أيوب الكعبي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 79 ، وأضاف الهدف الثالث ويلسون عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 84.

وأحرز أيوب الكعبي الهدف الرابع لفريقه والثالث له في المباراة بالدقيقة الأخيرة.

الوداد رصيده يرتفع إلى النقطة 5، بينما تجمد رصيد بيترو أتلتيكو عند نقطة واحدة فقط.