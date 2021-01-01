دوري أبطال إفريقيا .. تعثر الكبار وفوز عربي وحيد

نتائج صادمة للفرق العربية في مباريات اليوم

انطلقت اليوم مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بإقامة 6 مباريات، بتواجد 6 أندية عربية، وجاءت النتائج مخيبة للغاية لهم ماعدا نتيجة لقاء الوداد الرياضي المغربي الذي حقق الفوز.

الوداد المغربي حقق فوزًا صعبًا على نظيره بيترو أتلتيكو ضمن المجموعة الثالثة، حيث شهدت المباراة إهدار أيوب الكعبي ضربة جززاء في الدقيقة 36 وأيضًا لاعب بيترو أتلتيكو رياردو جوب أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 74.

2⃣ موسمان متتاليان في دوري أبطال إفريقيا.

3⃣ مباريات ضد نفس الفريق.

4⃣ أهداف في شباكهم.



بالتخصص أيوب الكعبي يسجل مجددًا في بترو دي لوندا. 🎯#TotalCAFCL | #APLWAC | @WACofficiel https://t.co/AxpsELdr3F pic.twitter.com/EXoX2DDWd9 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) February 23, 2021

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة 71 بعد انفراده بحارس مرمى الفريق الأنجولي وقام بمراوغته وتسجيل الهدف والحصول على الـ3 نقاط الأولى لفريقه في مشواره بدور المجموعات.

وفي مباراة ثانية تلقى المريخ السوداني هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف نظيفة أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على أرضه، ليزداد وضع الفريق السوداني سوءًا ويتذيل المجموعة الأولى الذي يتواجد بها الأهلي المصري والذي تلقى هزيمة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد اليوم.

وفي المجموعة الرابعة، سيطر التعادل على المباراتين، حيث حصل مولودية الجزائر والترجي التونسي على نقطة لكل فريق، بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على أرض الأول.

أحرز بلال بن ساحة هدف التقدم لمولودية الجزاء في الدقيقة 27، وتعادل عبدالرؤوف بن غيث للترجي التونسي في الدقيقة 60، ليتصدر الترجي المجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي من بعده الفريق الجزائري والزمالك المصري برصيد نقطتين.

وكان الزمالك المصري قد تعادل مع نظيره تونجيت السنغالي سلبيًا على أرض الأخير في مباراة اليوم.