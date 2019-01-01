رسميًا - المحكمة الرياضية تقرر.. الترجي التونسي بطلًا لإفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا لن يعاد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قرارها النهائي حول أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

وكانت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، قد شهدت جدلًا كبيرًا، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، انسحب على إثرها فريق الوداد اعتراضًا على هذا الأمر.

وتم الإعلان عن اعتماد فريق الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2019.

Officiel : le TAS déclare l'Espérance vainqueur de la CAF 2019 🏆



رسمي: التاس يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا pic.twitter.com/HA1l9lvLy9 — Espérance Sportive de Tunis ⭐⭐⭐⭐💯 (@EsperanceSTunis) July 31, 2019

وكان الاتحاد الإفريقي قد اتخذ قرارًا بإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعدما قام الأخير بتقديم شكوى للكاف.

وبعد قرار المحكمة الرياضية الدولية، تم الإعلان بشكل رسمي عن أن الترجي التونسي هو بطلًا للنسخة السابقة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.