دوري أبطال أوروبا 2019-2020: ما هي فرص تأهل برشلونة، إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند لدور 16؟

بعد تعادل برشلونة مع سلافيا براج، وفوز بوروسيا دورتموند على إنتر ميلان، تعرف على حظوظ كل فريق في التأهل لدور الـ 16..

عمر خليل

في 29 أغسطس 2019 ميلادياً، 30 ذي الحجة 1440 هجرياً، أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وذلك في مدينة موناكو، وبعدها بأقل من شهر وبالتحديد في 17 سبتمبر 2019 ميلادياً، 18 صفر 1441 هجرياً، انطلقت صافرة بداية أول مباريات ذات الأذنين هذا الموسم.

أسفرت القرعة عن أكثر من مجموعةٍ قويةٍ، كانت أبرزها السادسة التي تضم برشلونة، إنتر، بوروسيا دورتموند وسلافيا براج، والأخيرة التي يُنافس فيها الثلاثي القوي أياكس، تشيلسي وفالنسيا، ويتواجد بها فريقاً رابعاً أثبت أنه لا يقل عن الثلاثي السابق ودافع عن حظوظه في التأهل، هو ليل الفرنسي..

بعد انتهاء الجولة الرابعة من المجموعة السادسة والتي شهدت نتائج مثيرة، وهي تعادل برشلونة الغير متوقع مع سلافيا براج، وتحويل بوروسيا دورتموند تأخره بهدفين لفوز بثلاثة على إنتر ميلان، تعقدت أمور المجموعة فيما يتعلق بمن سيصعد ومن سيتأهل إلى الدوري الأوروبي ومن سيرحل، لنتعرف سويًا على حظوظ كل فريق.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 4 2 2 0 4 2 +2 8 2 بوروسيا دورتموند 4 2 1 1 5 4 +1 7 3 إنتر ميلان 4 1 1 2 6 6 0 4 4 سلافيا براج 4 0 2 2 2 5 -3 2

لُعبت مباريات الجولة الخامسة في هذه المجموعة يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجرياً، وكان اللقاء الأول هو قمة المجموعة بين بوروسيا دورتموند وإنتر والذي انتهى بفوز الفريق الألماني بثلاثة أهداف لهدفين ليصل للنقطة السابعة.

ورغم تعادل برشلونة لكنه حافظ على صدارة ترتيب المجموعة، بينما تصعبت الأمور كثيرًا على الإنتر، ولا تزال الأمور قائمة بالنسبة لسلافيا براج.

ما هي قواعد التأهل في مجموعات دوري أبطال أوروبا؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه. إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات.

عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه.

عدد الانتصارات في جميع مباريات المجموعة.

نقاط اللعب المالي النظيف "البطاقة الحمراء = -3، البطاقة الصفراء = -1، بطاقتين صفراوتين في مباراة واحدة = -3).

ترتيب الفريق في تصنيف الويفا.

ما هي فرص تأهل برشلونة لدور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

المباراة الموعد الملعب برشلونة - بوروسيا دورتموند الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الكامب نو، برشلونة

المباراة الموعد الملعب إنتر ميلان - برشلونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية السان سيرو، ميلان

ينتظر برشلونة مباراتين من العيار الثقيل، عندما يستضيف بوروسيا دورتموند أولًا، ثم يحل ضيفًا على إنتر ميلان ثانيًا، وفي كلا المباراتين لا يجب على البرسا أن يفقد أي نقاط.

فوز برشلونة على دورتموند والإنتر

الفوز في المباراتين ينأى ببرشلونة عن كافة الحسابات ويجعل البرسا لا تفكر في أي نتائج أخرى من المباريات المتبقية لكلا المنافسين.

فوز برشلونة على دورتموند فقط

فوز برشلونة على دورتموند يجعل لديه 11 نقطة، وفي ظل أن أقصى ما يمكن أن يصل له الإنتر هو النقطة العاشرة، سيكون برشلونة قد ضمن الوصول لدور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة مباراته مع الإنتر.

هزيمة برشلونة من دورتموند والفوز على الإنتر

يظل خيارًا قائمًا وكافيًا أيضًا، فالفوز بأي مباراة من المتبقية يؤهل برشلونة.

ما هي فرص تأهل بوروسيا دورتموند لدور 16 في دوري أبطال أوروبا؟

المباراة الموعد الملعب برشلونة - بوروسيا دورتموند الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الكامب نو، برشلونة

المباراة الموعد الملعب بوروسيا دورتموند - سلافيا براج الثلاثاء، 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سيجنال إيدونا بارك، ألمانيا

فوز على سلافيا براج وبرشلونة

الفوز في المباراتين يجعل دورتموند في الدور الثاني بغض النظر عن نتائج الإنتر وبرشلونة.

فوز على سلافيا براج وتعادل مع برشلونة أو العكس

الفوز في مباراة والتعادل في أخرى سيكون كافيًا لدورتموند للوصول إلى دور الـ16، فسيصل حينها إلى النقطة 11 وأقصى ما يمكن أن يصل له الإنتر في حال فوزه في المباراتين هي النقطة 10.

فوز على سلافيا براج والهزيمة من برشلونة شرط تعثر الإنتر أو العكس

الفوز في مباراة وهزيمة في أخرى مع فقدان الإنتر لأي نقطة سيكون كفيلًا لدورتموند لضمان وجوده في دور الـ 16.

ما هي فرص تأهل إنتر ميلان لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا؟

المباراة الموعد الملعب سلافيا براج - إنتر ميلان الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية إيدن آرينا، براج

المباراة الموعد الملعب إنتر ميلان - برشلونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية سان سيرو، ميلان

الفوز في المباراتين وتعثر دورتموند في مباراة

الفوز على براج ثم الانتصار على برشلونة مع خسارة أو تعادل دورتموند يُصعد الإنتر إلى دور الـ 16، ولكن مصير الإنتر حاليًا كله في يد دورتموند

الفوز في المباراتين وخسارة برشلونة للمباراتين

في حال أن فاز في المباراتين وخسر برشلونة من دورتموند ثم خسر من الإنتر يتأهل أيضًا الإنتر