يويفا يحدد موعد انتهاء المسابقات الأوروبية

تفاؤل كبير حول استكمال الدوريات وتحديد أبطالها

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن المسابقات الأوروبية سيتم استكمالها خلال شهر أغسطس القادم بعد انتهاء كافة الدوريات.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، ولكن المحاولات تظل مستمرة لعودة النشاط من جديد.

البداية كانت من ألمانيا، حيث يعود البوندسليجا غداً السبت، وسط ترقب كبير من مختلف البلاد الأوروبية، لما ستسفر عنه هذه الخطوة، تمهيداً لتطبيقها في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وعلى الصعيد القاري أيضاً.

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تشيفرين قال في تصريحات لشبكة "BeIN Sports":"لدينا خطة ملموسة لإنهاء الموسم الأوروبي، أعتقد أن الدوريات سيتم استكمالها، ومن لا يفعل ذلك سيكون باختياره".

وأضاف:"أعتقد أن غالبية الدوريات ستعود ويتم استئنافها بشكل طبيعي، وأما بالنسبة للبطولات الأوروبية، لو استمر الوضع كما هو الآن، ربما نرى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أغسطس".

وتابع:"سنرى كيف ستقوم الدوريات الأوروبية بتطبيق البروتوكول المحدد بشكل منفصل، بعدها سنمضي قدماً في خططنا التي أتوقع حدوثها لإنهاء الموسم بنسبة 80% بدون تأثر موسم 2020/2021 بشكل كبير".

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وأما عن اللعب المالي النظيف:"سنقوم بمحاولة التكيف على الوضع الحالي، الوضع ليس سهلاً على الأندية ونحن جميعاً في نفس القارب".

وفي نهاية حديثه علق تشيفرين على إلغاء الموسم في فرنسا، مؤكداً أنه ليس القرار المثالي لأن الوضع كان يمكن أن يتحسن، ولكن المهم معرفة البطل والمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية من الدوري الفرنسي.