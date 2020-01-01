اليوم .. يويفا يحسم موقف رونالدو من مواجهة برشلونة

ليس من الضروري تحول عينته من إيجابية إلى سلبية

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتحديد موقفه من المشاركة مع يوفنتوس أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

الاتحاد البرتغالي لكرة القدم سبق أن أعلن إصابة رونالدو بفيروس كورونا يوم الثلاثاء قبل الماضي، ليغيب عن يوفنتوس ضد كروتوني ودينامو كييف.

رونالدو ظهر أمس، الأربعاء، في مظهر جديد وفي حالة بدنية مميزة، تمهيداً للاستعداد من أجل العودة مرة أخرى للملاعب.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد أن رونالدو سيقوم بمسحة طبية، اليوم، من أجل تحديد موقفه من العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية ليوفنتوس.

المسحة ستكون في غاية الأهمية، حيث ستحسم موقف رونالدو من اللعب ضد برشلونة الأربعاء القادم، حيث تنص شروط الاتحاد الأوروبي، على ضرورة سلامة اللاعب قبل 7 أيام من المشاركة في أي مباراة.

اللوائح لا تلزم اللاعب بتحول عينته من إيجابية إلى سلبية، ولكنها تشترط عدم وجود أي حمولة فيروسية داخل جسده كافية لنقل الفيروس.

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وأوضح الموقع أن رونالدو بحاجة لأن يتم اعتماده جاهزاً للعب، ويجب إرسال الشهادة إلى اللجنة الاستشارية لبروتوكول الاتحاد الأوروبي للفصل في موقفه من اللعب ضد برشلونة.

يذكر أن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تكفل بقيادة يوفنتوس للفوز على دينامو كييف بثنائية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات للأبطال.