ناجلسمان: سيميوني أساء التصرف وعلى الجميع مشاهدة اللقطة

تصرف صادم من المدرب الأرجنتيني

كشف يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، عن قيام دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ببعض التصرفات الخارجة، خلال المواجهة بينهما في دوري أبطال أوروبا.

لايبزيج حقق المفاجأة، وأقصى أتلتيكو من دور الثمانية لدوري الأبطال، ليصعد إلى نصف النهائي من أجل مواجهة باريس سان جيرمان.

ناجلسمان تفوق بشكل واضح من الناحية الرياضية في الملعب، ولكن يبدو أن نظيره الأرجنتيني أساء التصرف.

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وقال المدرب الألماني لشبكة "سكاي" الألمانية:"كل شيء كان على ما يرام، باستثناء فترة الراحة، لقد أظهر لفترة وجيزة أنه يريد تحقيق الفوز بكل تأكيد".

وأضاف:"لن أخبركم بالتفاصيل الآن، لكن هناك كاميرات، ومع ذلك لن تحل القصة أيضاً عن طريق الصور التلفزيونية".

وتابع:"لن أحكم بنفسي على ما حدث، لكن يجب على الجميع مشاهدة الواقعة من أجل اتخاذ القرار".

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جدير بالذكر أن سيميوني خرج بعد المباراة، ليشيد بالمستوى الذي ظهر به لايبزيج، وشدد على أحقية الفريق الألماني في تحقيق الفوز.