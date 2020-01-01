دوري أبطال أوروبا | مانشستر يونايتد يكتسح لايبزيج ولاتسيو يعذّب إيطاليا

نتائج مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا .. ماذا فعل مانشستر يونايتد ولاتسيو ودورتموند وزينيت ولايبزيج والبقية؟

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه لايبزيج الألماني بخماسية نظيفة ليواصل السير بخطوات ثابتة في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في الافتتاح.

وتقدم ماسون جرينوود للشياطين الحمر في شوط المباراة الأول بعد كرة أقرت تقنية الفيديو عدم وجود حالة تسلل فيها رغم وجود شبهة لذلك.

وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول، ليسجل ماركوس راشفورد هدفي مانشستر يونايتد الثاني والثالث في شوط المباراة الثاني، قبل أن يختتم مارسيال الرباعية من ركلة جزاء.

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ولكن ماركوس راشفورد أراد أن يعيش ليلة خاصة به في ظل الإشادة به لدوره المجتمعي بتسجيل الهدف الخامس للشياطين الحمر وإكمال الهاتريك الشخصي.

وبذلك حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني تواليًا وتصدر المجموعة متفوقًا على باريس سان جيرمان الذي فاز اليوم بثنائية على باشاك شهير التركي.

أما في بقية المباريات، فأكمل لاتسيو الجولة السلبية لإيطاليا بعد تعادل أتالانتا وإنتر وخسارة يوفنتوس بتعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف لمثله.

بينما نجح بوروسيا دورتموند في تحقيق انتصار هام على زينيت الروسي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما جادون سانشو وإرلينج هالاند المتألق هذا الموسم على خطى الموسم الماضي.

وفاز إشبيلية على رين الفرنسي بهدف مقابل لا شيء سجله الهولندي لوك دي يونج في شوط المباراة الثاني وتحديدًا في الدقيقة الخامسة والخمسين من زمن اللقاء.

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ونجح برشلونة في حسم مواجهة القمة في هذه الليلة أمام يوفنتوس بهدفين مقابل لا شيء، بينما انتهت المباراة الأخرى في مجموعته بين فريق فيرينتسفاروشي ودينامو كييف بهدفين لمثلهما.