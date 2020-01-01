ليون يعترض على حكم مواجهته مع مانشستر سيتي

شكوك كبيرة حول قرارات الحكم الهولندي

يفكر نادي ليون الفرنسي، في القيام بالاعتراض على حكم مباراته القادمة ضد مانشستر سيتي، في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ليون وصل إلى هذا الدور، بعد تغلبه على يوفنتوس في دور الـ16، بينما عبر سيتي على حساب نظيره الإسباني ريال مدريد.

الحكم الهولندي داني ماكيلي، سيدير اللقاء، وفقاً لاختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهذا ما يعترض عليه ليون بشكل واضح.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن اعتراض ليون على جنسية الحكم وليس شخصه، لأن خسارة الفريق الفرنسي تصب في صالح نادي أياكس الهولندي.

ويأتي ذلك بسبب اللائحة في نظام الاتحاد، والتي تشير إلى تأهل بطل الهولندي بشكل مباشر لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وحصوله على مبلغ 110 مليون في حالة خروج ليون.

وأما لو خسر أياكس، سيحتاج وقتها إلى دخول المرحلة التمهيدية، من أجل المشاركة في الأبطال، مما يجعل مواجهة سيتي وليون في غاية الأهمية له.

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الجانب الفرنسي يشعر بحالة قلق شديدة، من إمكانية تأثر الحكم بهذه القضية، واحتمالية تحيزه لصالح مانشستر سيتي، نظراً للاستفادة الكبيرة لأحد أكبر الأندية في بلاده.

يذكر أن الحكم الهولندي السابق ديك يول، سبق أن اعترض على قرار الاتحاد الأوروبي بتعيين مواطنه، بسبب حالة الجدل المتوقعة تجاه إدارته للمباراة.