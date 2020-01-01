ما هو نظام دوري أبطال أوروبا الجديد بعد كورونا، الموعد والقنوات الناقلة؟

في هذا التقرير يعرض جول لمتابعيه كل ما يخص نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الجديد بعد أزمة فيروس كورونا، موعد المباريات ومكان الإقامة والقنوات الناقلة..

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نظامًا استثنائيًا لاستكمال الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وقد تم الإعلان عنه مساء الأربعاء ولقيّ إعجاب وترحيب أغلب إن لم يكن كل الأندية.

ولم يُلعب سوى نصف دور الـ16 من البطولة وتأجلت نصف المباريات بعد تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز بشهر مارس الماضي، ما أدى إلى توقف نشاط كرة القدم لمدة طويلة، قبل أن تبدأ العودة تدريجيًا باستئناف الدوريات بدايةً من منتصف مايو الماضي بمنافسة الدوري الألماني.

الدوري الإسباني عاد للحياة في 11 يونيو الحالي، كما يترقب عشاق الساحرة المستديرة عودة الدوري الإنجليزي والإيطالي في الساعات القليلة المقبلة، مع منح الاتحاد الأوروبي موعد 2 أغسطس كموعد نهائي لانتهاء كافة المنافسات المحلية.

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ومن أجل منح الدوريات لأن تُستكمل قام الاتحاد بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتقام في صيف 2021 بدلًا من الصيف الحالي، وقد كانت رسالة الاتحاد واضحة في أن الأولوية هي إنهاء كافة ارتباطات الأندية محليًا وقاريًا لتجنب خسائر مادية فادحة.

نظام جديد واستثنائي نحن بصدده الآن في دوري أبطال أوروبا، وفي التقرير التالي، يستعرض معكم جول كل ما تريد معرفته عن آلية وكيفية استمرار البطولة.

ما هو النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا؟

ستجتمع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي المكون من 8 فرق في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة بين 12 أغسطس وحتى 23 أغسطس للعب الثلاثة أدوار المتبقية.

خصص الاتحاد الأوروبي شهر أغسطس ليكون شهر إتمام واستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أيضًا من أجل منح الدوريات الأوروبية الكبرى متسعًا من الوقت لإنهاء مواسمها.

النظام الجديد يشهد أيضًا تعديلًا هامًا، فبدلًا من اللعب بنظام الذهاب والعودة، سُتلعب المباريات بنظام "الإقصائيات" أي مباراة واحدة من يفوز بها يتأهل إلى الدور التالي وذلك بدايةً من الدور ربع النهائي.

كان من المقرر أن تستضيف العاصمة التركية إسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك التاريخي لهذا الموسم، ولكن بسبب كورونا، قرر الاتحاد سحب هذه النسخة من النهائي منها، على أن يكون نهائي 2021 هناك.

ما هو مصير مباريات الإياب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟

ضمنت أندية "لايبزيج وأتلتيكو مدريد وأتالانتا وباريس سان جيرمان" فقط الوصول إلى ربع النهائي بعد لعبها مباريات الذهاب والإياب لدور الـ16 بصورة تقليدية قبل جائحة كورونا، ويتبقى 4 فرق أخرى لإكمال دور الثمانية.

لحساب ذهاب دور الـ16، فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين لهدف في سانتياجو برنابيو، وانتصر بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة على تشيلسي في ستامفورد بريدج، وهُزِم يوفنتوس من ليون بهدفٍ نظيف في فرنسا، وتعادل نابولي مع برشلونة بهدف لكل منها في سان باولو.

لم تُلعب مباريات الإياب لهذه القمم بسبب كورونا بعد، ولكن الأكيد والمُعلن أنها ستُستأنف، لكن ثمة اختلاف حول مكان إقامتها، فالأندية كلها تعارض فكرة أن تقام على أرض محايدة كالأدوار المتبقية، باعتبار أن هذا يُقلل من العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص ما دام مباريات الذهاب قد لُعبت على أرض الفرق المنافسة بصورة تقليدية.

لم يتم تقرير أماكن إقامة مباريات الإياب بصورة نهائية ولكن أغلب الظن أنها ستلعب قبل 12 أغسطس في ملاعب الأندية بصورة تقليدية، مع الإشارة إلى أن المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، لذلك فصاحب الأرض سيخسر ميزة من شأنها أن تُغيِّر الكثير والكثير.

أين ستقام الأدوار المتبقية من بطولة دوري أبطال أوروبا؟

بدايةً من دور ربع النهائي، سوف تقام مباريات دوري أبطال أوروبا على أرض محايدة وهي البرتغال، وقد كانت أكثر من دولة حاولت أن تجلب البطولة على أراضيها مثل ألمانيا وإسبانيا، لكن القرار في النهائي كان باختيار لشبونة على وجه التحديد.

العديد من الأسباب وراء اختيار البرتغال، فمنها الموقع الجغرافي القريب من أغلب الدول الأخرى، إلى جانب إنهاء المسابقات المحلية وبالتالي فراغ الملاعب والنشاط بشكلٍ عام.

ظهرت العاصمة لشبونة كمضيفة جذابة للغاية أيضًا نظرًا لوجود ملعبين نخبة فيها - ملعب سبورتينج وملعب بنفيكا - مع تسهيلات مميزة للغاية فيهما، ما يصب بالطبع في مصلحة دوري أبطال أوروبا.

استكملت البرتغال مسابقاتها منذ 3 يونيو ولم يحدث أي أزمات أو شكاوى من فيروس كورونا، كما تم رفع معظم قيود الحجر وخلافه هذا الشهر مع السماح بالسفر جوًا داخل وخارج البلاد اعتبارًا من 22 يونيو.

لن يحتاج الزائرون إلى الدخول في الحجر الصحي عند الوصول، على الرغم من أنه سيتم وضع تدابير إضافية للصحة والسلامة في محاولة لمنع انتشار كورونا.

هل ستقام مباريات دوري أبطال أوروبا بدون حضور جماهيري؟

يستمر المسؤولون في وضع خططهم على أساس إقامة كل منافسات كرة القدم في الفترة المقبلة بدون حضور جماهيري والاكتفاء بالعمال واللاعبين فقط في أرض الملعب.

ومن ذلك، فمن المفهوم أن الاتحاد الأوروبي قد ترك الباب مفتوحًا لبعض التغييرات المحتملة فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا إذا سمحت ظروف الصحة العامة في البرتغال بذلك.

إذا قررت الحكومة البرتغالية السماح بالحضور الجماهيري، فحينها لن يُمانع الاتحاد الأوروبي أن يدفع ببعض الجماهير بالدخول للمدرجات مع التأكيد على مبادئ التباعد الاجتماعي والسلامة العامة.

ما هي مواعيد الأدوار المتبقية لبطولة دوري أبطال أوروبا؟

سوف تقام المباريات المتبقية من إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الفترة بين 2 أغسطس وحتى 12 أغسطس على الأغلب في ملاعب مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ويوفنتوس وبرشلونة.

أما دور ربع النهائي، فستقام مبارياته على 4 أيام بين 12 أغسطس إلى 15 أغسطس في العاصمة البرتغالية لشبونة، ثم يُلعب نصف النهائي على يومي 18 و19 على أن يكون النهائي يوم 23.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا؟

يُمكنكم متابعة المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري والوحيد لهذه المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يُمكنم متابعة المباريات كتابيًا من خلال البث المباشر الذي يقدمه موقع جول.