محادثة جوارديولا مع لاعب ريال مدريد تثير الجدل بعد فوز مانشستر سيتي

هل يعمل الثنائي معاً في النادي الإنجليزي.؟

الليلة الماضية لم تكن سعيدة على لاعب الوسط الألماني توني كروس لسببين، الأول بخسارة ريال مدريد 2/1 أمام مانشستر سيتي بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والثاني لتهميشه وغيابه عن المباراة.

كروس لم يتواجد بتشكيل المدرب زين الدين زيدان الأساسي، ولم يعتمد عليه الفرنسي طوال أحداث اللقاء، كما لم يقم بعمليات الإحماء، في إشارة كبيرة لخروجه من حسابات الفرنسي تماماً.

صحيفة "ماركا الإسبانية، التقطت اللحظة الأبرز لكروس خلال مواجهة مانشستر سيتي، بوقوفه لبضعة دقائق مع بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي.

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الثنائي تجمعهما علاقة قوية جداً، تعود لفترة عملهما معاً في بايرن ميونخ، حيث ساهم الإسباني في ظهور كروس بشكل بارز لينتقل بعدها لريال مدريد.

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ويعتبر جوارديولا من أشد المعجبين بلاعب وسط ريال، الذي بادر بالحديث مع مدربه السابق، في لقطة مثيرة للجدل أعادت للأذهان ارتباط صاحب الـ30 سنة بالنادي الإنجليزي أكثر من مرة.

جدير بالذكر أن كروس لعب 31 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 بجميع البطولات.