دوري أبطال أوروبا | تشيلسي يكتسح وزياش يسجل وباريس سان جيرمان يصحح أوضاعه

نتائج مباريات كراسنودار وتشيلسي وباشاك شهير وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على مضيفه باشاك شهير التركي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسعى نادي العاصمة الفرنسية إلى تعويض انطلاقته المخيبة للآمال في المسابقة الأوروبية الأعرق بالخسارة على أرضه في ملعب حديقة الأمراء أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف في شوط لم يصل فيه الفريق الباريسي إلى مستوى الإقناع المطلوب ليصبح مطالبًا برفع الوتيرة في الشوط الثاني.

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وشهد شوط المباراة الأول حدثًا حزينًا بالنسبة لباريس، حيث تعرض النجم البرازيلي نيمار للإصابة أثناء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي..

وفي الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف، جاءت ضربة غير متوقعة لباريس سان جيرمان ومدربهم توماس توخيل.

ودون أي التحام، سقط نيمار على الأرض وبدا أنه يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ الأيسر قبل أن يخرج من الملعب تحت صافرات استهجان جماهير باشاك شهير التركي.

وعلى ذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ليحقق الفريق الباريسي رقمًا سلبيًا لأول مرة منذ فبراير 2015، حيث لم يسجل باريسسان جيرمان في الشوط الأول في آخر ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا .

وفي شوط المباراة الثاني، نجح النجم الإيطالي الشاب والمتألق في الآونة الأخيرة مويس كين في تسجيل هدفي المباراة لصالح نادي العاصمة الفرنسية، الأول في الدقيقة الرابعة والستين والثاني في الدقيقة السادسة والسبعين.

وعلى ذلك انتهت المباراة بانتصار هام لباريس سان جيرمان يستعيد به الفريق بعضًا من الثقة المفقودة بسبب البداية المتعثرة والأزمة بين الإدارة والمدرب توماس توخيل.

أما تشيلسي، فنجح في تحقيق انتصار هام على كراسنودار الروسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة صعبة خاضها الفريق الإنجليزي خارج قواعده وفي حضور جماهيري روسي.

جورجينيو أضاع فرصة التقدم للبلوز بعدما أهدر ركلة جزاء في شوط المباراة الأول، ولكن كالوم هودسون أودوي نجح في إنهاء النصف الأول بتقدم للبلوز بهدف سجله في الربع ساعة الأخيرة من النصف الأول.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الفريق الروسي كثيرًا وكان قريبًا من التعادل في العديد من المرات لولا تألق الحارس مندي، قبل أن يتحصل تشيلسي على ركلة جزاء أخرى سجلها بنجاح تيمو فيرنر.

وفي الدقيقة 79 نجح الدولي المغربي حكيم زياش في تسجيل الهدف الثالث لصالح تشيلسي وأول أهدافه بقميص البلوز ليفتتح عداده التهديفي ويبدأ في إدارة ترس ماكينته مع أزرق لندن.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل الهدف الرابع للبلوز ليختتم الليلة السعيدة لأنصار تشيلسي ويضع بصمته على رباعية أوروبية جديدة لأزرق لندن.

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وعلى ذلك، حقق الفريقان فوزين هامين على مستوى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وهو الفوز الأول لباريس سان جيرمان بعد خسارة من مانشستر يونايتد، والأول للبلوز بعد تعادل مع إشبيلية.