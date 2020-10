مفاجآت بالجملة .. غيابات ثقيلة في قوائم الأندية الإنجليزية بالبطولات الأوروبية

أعلنت الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن القائمة النهائية، والتي شهدت غياب عديد الأسماء اللامعة عنها.

ويشارك الرباعي ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وآرسنال، ليستر سيتي، وتوتنهام بالدوري الأوروبي.

وكانت أبرز المفاجآت باستبعاد آرسنال للنجم الألماني مسعود أوزيل، في الحلقة الأحدث من مسلسل غيابه المستمر عن صفوف الفريق هذا الموسم وسابقه.

وغاب عن قائمة المدفعجية أيضاً ويليام ساليبا، المدافع الفرنسي الذي كلفه قرابة 26 مليون يورو، وكذلك سوكراتيس باباستاثوبولوس والمصاب جابرييل مارتينيلي.

وعلى صعيد الأبطال، اختار مانشستر يونايتد استبعاد الثلاثي سيرخيو روميرو، فيل جونز، وماركوس روخو بعد خروجهم من حسابات أولي جونار سولشاير.

🚨 Our 25-man A list has been confirmed for the #UCL...#MUFC