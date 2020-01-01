تيري عن واقعة برشلونة: اللقطة الأسخف في مسيرتي

تسبب في ورطة كبيرة لتشيلسي

اختار جون تيري أسطورة تشيلسي، واقعة طرده أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012، بأنها اللحظة الأسخف في مسيرته الكروية.

تيري قام بعرقلة أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة وقتها، وتلقى البطاقة الحمراء أثناء تأخر الفريق الإنجليزي بهدف دون رد على أرض نظيره الكتالوني الذي أضاف الثاني عن طريق أندريس إنييستا.

الأمور كانت تسير نحو تأهل برشلونة للنهائي، ولكن تشيلسي حقق المستحيل وعاد للتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل بمجموع الذهاب والإياب 3/2 في غياب تيري.

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وقال المدافع المعتزل في تصريحات تليفزيونية:"علمت أنني في ورطة، الأمر كان مضحكاً نوعاً ما، حيث سمعت قبل اللعب ضدهم في ستامفورد بريدج أن سانشير له ساق ميتة".

وتابع:"عندما لعبنا أمامهم على أرضنا تخطاني ومنعته بعرقلة قدمه وكان في حالة غضب شديدة جداً، عانى من كدمة ولعب بها في مباراة الإياب لذلك أردت استغلال ذلك".

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وأضاف:"تصرف غبي مني، لا أعلم لماذا قمت به، وضعت فريقي في ورطة كبيرة جداً على كامب نو، عندما أنظر لهذه الواقعة أعتبرها واحدة من أسخف اللحظات في مسيرتي".

يذكر أن تشيلسي الذي لعب بدون تيري في النهائي أمام بايرن ميونخ، نجح في تحقيق اللقب الأول والوحيد له بتاريخه، في مواجهة دراماتيكية أمام نظيره الألماني.