جدول مباريات دوري أبطال أوروبا ومواعيد ونتائج مباريات دور 16

انطلق دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020 يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، فما هي مواعيد ونتائج جميع أدوار البطولة؟ وما هو ترتيب المجموعات؟

أحمد رضوان | تويتر

انطلقت النسخة الجديدة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20 مبكراً هذا الصيف، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية نسخة 2018-19 التي أُسدل الستار عنها بفوز ليفربول على توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين، ليرفع بذلك الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

شهدت البطولات الأوروبية الموسم الماضي سيطرة إنجليزية بنسبة 100% بعد أن تأهل الريدز والسبيرز لنهائي دوري الأبطال وكلا من ثنائي لندن تشيلسي وآرسنال لنهائي الدوري الأوروبي، أما ميسي فقد فشل في الفوز بالبطولة للمرة الخامسة مع برشلونة ، كذلك يوفنتوس رغم توقيعه مع كريستيانو رونالدو.

وفي هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة كل تفاصيل النسخة المقبلة، الفرق المتأهلة، موعد مباريات دور المجموعات وجميع الأدوار.

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مواعيد أدوار دوري أبطال أوروبا 2019-2020

قد يكون من المفاجئ للبعض معرفة أن دوري أبطال أوروبا 2019-20 انطلقت بعد أقل من شهر على نهاية البطولة السابقة، وذلك عن طريق الأدوار التمهيدية والتي اكتملت من خلالها فرق دوري المجموعات.

بالطبع لم تشارك الأندية الكبيرة في هذه الأدوار لأن رحلتها بدأت من مرحلة المجموعات، والذي انطلق يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019.

جدول مواعيد دوري أبطال أوروبا 2019-20

المرحلة موعد القرعة موعد مباريات الذهاب موعد مباريات الإياب الدور التمهيدي 11 يونيو 2019،

8 شوال 1440 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440 28 يونيو 2019،

25 شوال 1440 الدور المؤهل الأول 18 يونيو 2019

15 شوال 1440 9 - 10 يوليو 2019،

6 - 7 ذو القعدة 1440 16 - 17 يوليو 2019،

13 - 14 ذو القعدة 1440 الدور المؤهل الثاني 23 - 24 يوليو 2019،

20 - 21 ذو القعدة 1440 30 - 31 يوليو 2019،

27 - 28 ذو القعدة 1440 الدور المؤهل الثالث 22 يوليو 2019،

19 ذو القعدة 1440 6 - 7 أغسطس 2019،

5 - 6 ذو الحجة 1440 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440 الملحق 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440 20 - 21 أغسطس 2019،

19 - 20 ذو الحجة 1440 27 - 28 أغسطس 2019،

26 - 27 ذو الحجة 1440 المجموعات 29 أغسطس 2019،

28 ذو الحجة 1440 من 17 سبتمبر إلى 11 ديسمبر 2019 دور 16 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441 18، 19، 25، 26 فبراير 2020،

24، 25 جمادى الآخرة، 1، 2 رجب 1441 10، 11، 17، 18 مارس 2020،

15، 16، 22، 23 رجب 1441 ربع النهائي 20 مارس 2020،

25 رجب 1441 7 - 8 أبريل 2020،

14 - 15 شعبان 1441 14 - 15 أبريل 2020،

21 - 22 شعبان 1441 نصف النهائي 28 - 29 أبريل 2020،

5 - 6 رمضان 1441 5 - 6 مايو 2020،

12 - 13 رمضان 1441 النهائي 30 مايو 2020،

7 شوال 1441

جدول مباريات دور 16 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أخرجت لنا قرعة دوري أبطال أوروبا مواجهاتٍ قوية، حيث سيواجه بوروسيا دورتموند باريس سان جيرمان وأتالانتا فالنسيا وتشيلسي بايرن ميونخ وتوتنهام لايبزيج وليون يوفنتوس ونابولي برشلونة، أما حامل اللقب ليفربول فسيكون أمام منافس قوي هو أتلتيكو مدريد، أما قمة ثمن النهائي فستجمع بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

في اليوم الأول من الذهاب انتصر الروخيبلانكوس على الريدز بهدفٍ نظيف، كما استطاع البروسيون في الفوز على الباريسيين بهدفين لهدف.

مواعيد ونتائج مباريات الذهاب المباراة الموعد القنوات الناقلة / النتيجة الملعب بوروسيا دورتموند - باريس سان جيرمان الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 سيجنال إيدونا بارك أتلتيكو مدريد - ليفربول الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-1 واندا ميتروبوليتانو أتالانتا - فالنسيا الأربعاء 19 فبراير 2020،

25 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سان سيرو توتنهام - لايبزيج الأربعاء 19 فبراير 2020،

25 جمادى الآخرة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 استاد توتنهام تشيلسي - بايرن ميونخ الثلاثاء 25 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD ستامفورد بريدج نابولي - برشلونة الثلاثاء 25 فبراير 2020،

1 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD سان باولو ريال مدريد - مانشستر سيتي الأربعاء 26 فبراير 2020،

2 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD سانتياجو بيرنابيو ليون - يوفنتوس الأربعاء 26 فبراير 2020،

2 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD حديقة أوليمبيك ليون

مواعيد مباريات الإياب المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فالنسيا - أتالانتا الثلاثاء 10 مارس 2020،

15 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD ميستايا لايبزيج - توتنهام الثلاثاء 10 مارس 2020،

15 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD ريد بول أرينا باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD حديقة الأمراء ليفربول - أتلتيكو مدريد الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD أنفيلد مانشستر سيتي - ريال مدريد الثلاثاء 17 مارس 2020،

22 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD استاد مدينة مانشستر يوفنتوس - ليون الثلاثاء 17 مارس 2020،

22 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD استاد يوفنتوس بايرن ميونخ - تشيلسي الأربعاء 18 مارس 2020،

23 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD أليانز أرينا برشلونة - نابولي الأربعاء 18 مارس 2020،

23 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD كامب نو

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

كانت بداية الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بمجموعة الموت الخامسة، حيث واجه ليفربول سالزبورج وانتصر الريدز بهدفين نظيفين وتأهل للدور الثاني، في الوقت الذي لحق به نابولي بعد سحق جينك برباعيةٍ نظيفة.

ظهر الإنتر بوجهٍ شاحب أمام برشلونة في قمة الجولة السادسة من دوري الأبطال، فاستحق الخسارة بهدفين لهدف والتحول للدوري الأوروبي، وذلك بهد فوز بوروسيا دورتموند على سلافيا براج بنفس النتيجة.

في المجموعة السابعة المجنونة فاز بنفيكا على زينيت سان بطرسبرج بثلاثيةٍ نظيفة، وتعادل ليون ولايبزيج بهدفين لمثلهما فتأهلا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ، أما مفاجأة اليوم فكانت خسارة أياكس الذي تألق الموسم الماضي وأقصى ريال مدريد ويوفنتوس من فالنسيا، فتأهل الخفافيش رفقة تشيلسي بعد الفوز على ليل، وودع الكبير الهولندي.

اكتمل عقد ثمن نهائي دوري الأبطال في اليوم الثاني من الجولة السادسة، حيث فاز أتلتيكو مدريد على لوكوموتيف موسكو وتأهل، وأحدث أتالانتا مفاجأةً بالفوز على شاختار دونيتسك بالثلاثة ولحق بمانشستر سيتي لدور الـ16.

ترتيب دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باريس سان جيرمان 6 5 1 0 17 2 +15 16 2 ريال مدريد 6 3 2 1 14 8 +6 11 3 كلوب بروج 6 0 3 3 4 12 -8 3 4 جلطة سراي 6 0 2 4 1 14 -13 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بايرن ميونخ 6 6 0 0 24 5 +19 18 2 توتنهام 6 3 1 2 18 14 +4 10 3 أوليمبياكوس 6 1 1 4 8 14 -6 4 4 النجم الأحمر 6 1 0 5 3 20 -17 3

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 6 4 2 0 16 4 +12 14 2 أتالانتا 6 2 1 3 8 12 -4 7 3 شاختار دونيتسك 6 1 3 2 8 13 -5 6 4 دينامو زغرب 6 1 2 3 10 13 -3 5

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 6 5 1 0 12 4 +8 16 2 أتلتيكو مدريد 6 3 1 2 8 5 +3 10 3 باير ليفركوزن 6 2 0 4 5 9 -4 6 4 لوكوموتيف موسكو 6 1 0 5 4 11 -7 3

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ليفربول 6 4 1 1 13 8 +5 13 2 نابولي 6 3 3 0 11 4 +7 12 3 سالزبورج 6 2 1 3 16 13 +3 7 4 خينك 6 0 1 5 5 20 -15 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برشلونة 6 4 2 0 9 4 +5 14 2 بوروسيا دورتموند 6 3 1 2 8 8 0 10 3 الإنتر 6 2 1 3 10 9 +1 7 4 سلافيا براج 6 0 2 4 4 10 -6 2

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لايبزيج 6 3 2 1 10 8 +2 11 2 ليون 6 2 2 2 9 8 +1 8 3 بنفيكا 6 2 1 3 10 11 -1 7 4 زينيت سان بطرسبرج 6 2 1 3 7 9 -2 7

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فالنسيا 6 3 2 1 9 7 +2 11 2 تشيلسي 6 3 2 1 11 9 +2 11 3 أياكس 6 3 1 2 12 6 +6 10 4 ليل 6 0 1 5 4 14 -10 1

جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب الإنتر - سلافيا براج الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" أولمبيك ليون - زينيت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-1 ملعب الأضواء تشيلسي - فالنسيا الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ستامفورد بريدج سالزبورج - خينك الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-6 ريد بول سالزبورج نابولي - ليفربول الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 سان باولو أياكس - ليل الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 أمستردام أرينا بنفيكا - لايبزيج الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 استاد دا لوز بوروسيا دورتموند - برشلونة الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-0 سيجنال إيدونا بارك كلوب بروج - جلطة سراي الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-0 استاد يان بريدل أوليمبياكوس - توتنهام الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-2 ملعب كارايسكاكيس بايرن ليفركوزن - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 باي أرينا باريس سان جيرمان - ريال مدريد الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 ملعب الأمراء بايرن ميونخ - النجم الأحمر الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 أليانز أرينا أتلتيكو مدريد - يوفنتوس الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-2 واندا ميتروبوليتانو شاختار - مانشستر سيتي الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 ملعب ميتاليست دينامو زغرب - أتالانتا الأربعاء 18 سبتمبر 2019،

19 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-4 استاد ماكسيمير

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب أتالانتا - شاختار الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" ريال مدريد - كلوب بروج الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-2 سانتياجو بيرنابيو مانشستر سيتي - دينامو زغرب الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 استاد الاتحاد النجم الأحمر - أوليمبياكوس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 ملعب النجم الأحمر لوكوموتيف موسكو - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-0 ملعب لوكوموتيف توتنهام - بايرن ميونخ الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 7-2 ملعب توتنهام هوتسبير يوفنتوس - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 استاد يوفنتوس جلطة سراي - باريس سان جيرمان الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 تورك تليكوم أرينا سلافيا براها - بوروسيا دورتموند الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 2-0 ملعب سينوبو جينك - نابولي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-0 كريستال أرينا ليفربول - سالزبورج الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-4 أنفيلد ليل - تشيلسي الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 ملعب بيير ماوروي زينيت - بنفيكا الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-3 ملعب كريستوفسكي فالنسيا - أياكس الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 ميستايا برشلونة - الإنتر الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 كامب نو لايبزيج - ليون الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-0 ريد بول أرينا

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب شاختار - دينامو زغرب الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-2 ملعب ميتاليست أتلتيكو مدريد - بايرن ليفركوزن الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 0-1 واندا ميتروبوليتانو مانشستر سيتي - أتالانتا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-5 استاد الاتحاد جلطة سراي - ريال مدريد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 تورك تليكوم أرينا أوليمبياكوس - بايرن ميونخ الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-2 ملعب كارايسكاكيس كلوب بروج - باريس سان جيرمان الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 5-0 استاد يان بريدل توتنهام - النجم الأحمر الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-5 ملعب توتنهام هوتسبير يوفنتوس - لوكوموتيف موسكو الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 استاد يوفنتوس أياكس - تشيلسي الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-0 أمستردام أرينا لايبزيج - زينيت سان بطرسبرج الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

18:55 مصر، 19:55 السعودية 1-2 ريد بول أرينا سلافيا براج - برشلونة الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 ملعب سينوبو سالزبورج - نابولي الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-2 ريد بول سالزبورج جينك - ليفربول الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 4-1 كريستال أرينا الإنتر - بوروسيا دورتموند الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" ليل - فالنسيا الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-1 ملعب بيير ماوروي بنفيكا - ليون الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 استاد دا لوز

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - سلافيا براج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-0 كامب نو زينيت سان بطرسبرج - لايبزيج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-0 ملعب كريستوفسكي ليفربول - جينك الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 أنفيلد نابولي - سالزبورج الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-1 سان باولو فالنسيا - ليل الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-4 ميستايا أولمبيك ليون - بنفيكا الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-3 ملعب الأضواء تشيلسي - أياكس الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-4 ستامفورد بريدج بوروسيا دورتموند - الإنتر الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-3 سيجنال إيدونا بارك بايرن ميونخ - أوليمبياكوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-2 أليانز أرينا لوكوموتيف موسكو - يوفنتوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-1 ملعب لوكوموتيف النجم الأحمر - توتنهام الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-0 ملعب النجم الأحمر باير ليفركوزن - أتلتيكو مدريد الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 باي أرينا باريس سان جيرمان - كلوب بروج الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-1 ملعب الأمراء أتالانتا - مانشستر سيتي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" دينامو زغرب - شاختار الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 3-3 استاد ماكسيمير ريال مدريد - جلطة سراي الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-6 سانتياجو بيرنابيو

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب لوكوموتيف موسكو - باير ليفركوزن الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-0 ملعب لوكوموتيف جلطة سراي - كلوب بروج الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 1-1 تورك تليكوم أرينا ريال مدريد - باريس سان جيرمان الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-2 سانتياجو بيرنابيو توتنهام - أوليمبياكوس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-4 ملعب توتنهام هوتسبير مانشستر سيتي - شاختار الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-1 استاد الاتحاد يوفنتوس - أتلتيكو مدريد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-1 استاد يوفنتوس النجم الأحمر - بايرن ميونخ الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 6-0 ملعب النجم الأحمر أتالانتا - دينامو زغرب الثلاثاء 26 نوفمبر 2019،

29 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-2 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" زينيت - ليون الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-2 ملعب كريستوفسكي فالنسيا - تشيلسي الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-2 ميستايا برشلونة - بوروسيا دورتموند الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-3 كامب نو سلافيا براج - الإنتر الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 3-1 ملعب سينوبو ليل - أياكس الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-0 ملعب بيير ماوروي جينك - سالزبورج الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 4-1 كريستال أرينا ليفربول - نابولي الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-1 أنفيلد لايبزيج - بنفيكا الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-2 ريد بول أرينا

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب سالزبورج - ليفربول الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 2-0 ريد بول سالزبورج نابولي - جينك الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 0-4 سان باولو تشيلسي - ليل الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 ستامفورد بريدج بوروسيا دورتموند - سلافيا براج الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 سيجنال إيدونا بارك ليون - ليبزيج الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-2 استاد أوليمبيك ليون بنفيكا - زينيت الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-3 استاد دا لوز أياكس - فالنسيا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-0 أمستردام أرينا الإنتر - برشلونة الثلاثاء 10 ديسمبر 2019،

13 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-1 سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" شاختار - أتالانتا الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 3-0 ملعب ميتاليست دينامو زغرب - مانشستر سيتي الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية 4-1 استاد ماكسيمير كلوب بروج - ريال مدريد الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 3-1 استاد يان بريدل أتلتيكو مدريد - لوكوموتيف موسكو الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-2 واندا ميتروبوليتانو بايرن ليفركوزن - يوفنتوس الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-0 باي أرينا باريس سان جيرمان - جلطة سراي الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-5 ملعب الأمراء أوليمبياكوس - النجم الأحمر الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 0-1 ملعب كارايسكاكيس بايرن ميونخ - توتنهام الأربعاء 11 ديسمبر 2019،

14 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-3 أليانز أرينا

أين سيُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20؟

من المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-20 على ملعب أتاتورك الشهير في مدينة أسطنبول التركية وذلك يوم 30 مايو من عام 2020 المقبل، ويتسع هذا الملعب لحوالي 76 ألف مشجع، كان قد تم افتتاحه في عام 2002 ويعد هو أكبر ملاعب تركيا على الإطلاق ودائماً ما يستضيف مباريات المنتخب الأول، كما تلعب عليه أندية جالاطة سراي، بشكتاش، قاسم باشا وباشاك شهير بعد المباريات.

إحدى الذكريات التي لن تُنسى أبداً لهذه الملعب هي النهائي الشهير لدوري أبطال أوروبا عام 2005 عندما حقق ليفربول المستحيل واستطاع العودة بالنتيجة والفوز بالكأس برغم التأخر أمام ميلان بكامل نجومه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول، في ليلة ساحرة كانت سبباً في إلهام الكثير من الأندية "غير المرشحة" من أجل صناعة المعجزات.