دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022

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باريس سان جيرمان 1 × 0 مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة



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58' دوووناروما يا عظيم .. تسديدة قوية من جريليش لكن يتواجد في الموعد كالعادة

54' دوناروما يتألق ويحرم دي بروينه من تسجيل هدف التعادل ويتصدى لتسديدته من الجهة اليمنى.

51' أووه يا دوناروما .. الكرة سقطت من يده بعد عرضية دي بروينه لكن يأخذها على مرتين

47' بداية الخطورة من مان سيتي عن طريق ستيرلينج ولكن يفشل في الترويض وتصل إلى دفاع باريس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف

42' دونارووووووووووووما الرائع يتألق وينقذ رأسية دياش إلى ركنية

39' تدخل عنيف من جانب كيفين دي بروينه على إدريسا والحكم يمنح البلجيكي بطاقة صفراء

38' أووووووووووووه مرتدة سريعة يقودها مبابي الذي لعبها عرضية نحو هيريرا ليسددها الأخير ويحولها إيدرسون لركنية

35' مرتدة يقودها ليونيل ميسي وتمريرة رائعة تصل إلى نيمار لكن البرازيلي يسدد بيسراه بعيدة عن المرمى

32' سيطرة واضحة لمانشستر سيتي على المباراة وتسديدة قوية من جريليش ولكن دوناروما في الموعد.

27' ياااااااااااا إلهي فرصة مزدوجة بعد تسديدة من ستيرلينج في القائم تعود لسيلفا أمام المرمى الخالي لكن لعبها مجددًا في العارضة ثم أنقذها الدفاع.

21' رائع رائع يا نونو .. المدافع البرتغالي يوقف تمريرة كانسيلو باتجاه بيرناردو سيلفا وتتحول إلى ركنية

17' رياض محرز يقود هجمات مانشستر سيتي لكن الدفاع بالمرصاد ويحرمه من صناعة الفرص

14' مانشستر سيتي يحاول التعديل لكن هجماته دون خطورة

8' جووووووووووووول إدريسا يسجل التقدم لباريس سان جيرمان بعد عرضية أرضية من مبابي تجاوزت نيمار ليضعها السنغالي في الشباك

5' بداية هجومية من جانب مانشستر سييت وتراجع دفاعي لأصحاب الأرض

انطلاق المباراة

تشكيل باريس سان جيرمان:

قرر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد على طريقة لعب 4-3-3، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

مينديش - كيمبمبي- ماركينيوس - حكيمي

إدريسا - هيريرا - فيراتي

نيمار - مبابي - ميسي

📋 التشكيلة الأساسية 🔴🔵



🇮🇹 دوناروما

🇲🇦 حكيمي

🇧🇷 ماركينيوس

🇫🇷 كيمبيمبي

🇵🇹 نونو مينديش

🇪🇸 أندير هيريرا

🇮🇹 فيراتي

🇸🇳 إدريسا غاي

🇦🇷 ميسي

🇧🇷 نيمار

🇫🇷 مبابي



🏆 #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/e3aryp7olb — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 28, 2021

تشكيل مانشستر سيتي:

أما بيب جوارديولا فسوف يلعب بالشكل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون

كانسيلو، دياش، لابورت، ووكر

دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا

ستيرلينج، جريليش، رياض محرز

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على لايبزيج بنتيجة 6-3 بينما سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل مع كلوب بروج.

ليونيل ميسي تعرض للإصابة أمام ليون في الدوري الفرنسي ولم يشارك في آخر مباراتين، لكنّه أضحى جاهزًا لمواجهة مدربه السابق بيب جوارديولا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في اللقاء الأول على ملعب "حديقة الأمراء" الذي يتواجد فيه ليونيل ميسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.