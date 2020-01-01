دوري أبطال أوروبا | انتصاران تحصيل حاصل لبايرن ميونخ ومانشستر سيتي

نتائج مباريات دوري الأبطال

حسم بايرن ميونخ آخر مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لا شيء أمام لوكوموتيف موسكو الروسي في مباراة كانت بلا قيمة عمليًا.

بينما ضمن أتلتيكو مدريد الصعود في المركز الثاني خلف الفريق البافاري بعدما حقق الفوز بنفس النتيجة بهدفين مقابل لا شيء على حساب ريد بول سالزبورج الروسي.

وفي مباراة تحصيل حاصل أخرى بالنسبة لمانشستر سيتي حقق الفريق الإنجليزي الانتصار على أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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ونجح بورتو في تحقيق الانتصار على أولمبياكوس بهدفين مقابل لا شيء أيضًا في نتيجة تكررت كثيرًا في هذا اليوم في منافسات دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتائج يصعد كل من مانشستر سيتي وبورتو وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد إلى دور الستة عشر ويودع البقية المسابقة.

على مستوى التأهل لمنافسات الدوري الأوروبي فكان كل من أولمبياكوس وريد بول سالزبورج هما أصحاب البطاقات في المركز الثالث.

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وفي مجموعة ريال مدريد تأهل الفريق الملكي في الصدارة ورافقه بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار إلى المركز الثالث والدوري الأوروبي وإنتر يودع كل شيء.