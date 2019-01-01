دوري أبطال أوروبا | التعادل الإيجابي يحكم بين ليون وزينيت

نتيجة محبطة في البداية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف لمثله في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف الروس بواسطة الإيراني سردار أزمون، بعد تمريرة حاسمة من أريتم دزوبا في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 50 نجح ممفيس ديباي في معادلة النتيجة بركلة جزاء

بذلك ينال كل منهما نقطة في الصدارة المشتركة المؤقتة، انتظاراً لنتيجة مباراة لايبزيج الألماني وبنفيكا البرتغالي.

يذكر أن الجولة انتهت منها مباراة واحدة حتى الآن، والتي شهدت تعادل إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي بنفس النتيجة.