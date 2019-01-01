دوري أبطال أوروبا | إيكاردي يؤمن الفوز الثاني لباريس سان جيرمان

باريس على الصدارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه جلطة سراي التركي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بدأ جلطة سراي بتشكيل مكون من: موسليرا – ماريانو – نيكاديو – ماركاو – ناجاتومو – بلهندة – نزونزي – دونك – سيري – بابل – فالكاو

فيما دفع باريس بكل من: نافاس – مونييه – سيلفا – كيمبيمبي – بيرنات – جي – ماركينيوس – فيراتي – سارابيا – إيكاردي – دي ماريا

شهدت المباراة بقاء كيليان مبابي على مقاعد البدلاء تمهيداً لمواصلة تعافيه، فيما غاب إدينسون كافاني وجوليان دراكسلر وتيلو كيرير للإصابة، ونيمار للإيقاف.

البداية أتت في الدقيقة 11 بتسديدة من أنخيل دي ماريا تصدى لها فيرناندو موسليرا ببراعة.

وفي الدقيقة 18 كاد جان ميشيل سيري أن يقتنص التقدم للفريق التركي، بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 52 أهدر دي ماريا فرصة أخرى للتسجيل، بعد انفراد تام جمعه بالحارس الذي نجح في التصدي بنهاية الأمر.

وفي المحاولة التالية تحديداً في الدقيقة 53 سجل ماورو إيكاردي الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من بابلو سارابيا.

وفي الدقيقة 61 حل كيليان مبابي العائد مؤخراً من الإصابة على حساب الأرجنتيني إيكاردي في أول تبديلات فريق العاصمة الفرنسية.

على الناحية الأخرى حل سفيان فيغولي بدلاً من يونس بلهندة، فيما أتى فلوران أندوني بدلاً من رايان بابل.

وفي الدقيقة 71 حل ماكسيم تشوبو موتينج بدلاً من سارابيا، فيما أتى عمر بايرام على الناحية الأخرى بدلاً من يوتو ناجاتومو في الدقيقة 77.

أخيراً ترك أنخيل دي ماريا موقعه ليحل أندير هيريرا على حسابه في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز فريق العاصمة الفرنسية.

بذلك يحتل باريس صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه كلوب بروج بنقطتين، ثم جلطة سراي وريال مدريد بنقطة واحدة لكل منهما.