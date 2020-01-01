أنباء سارة لبرشلونة في القائمة المسافرة لمواجهة بايرن ميونخ

القائمة تستعد للسفر غداً الخميس

أعلن كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه من أجل مواجهة بايرن ميونخ، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بعثة برشلونة تستعد للسفر إلى مدينة لشبونة البرتغالية غداً الخميس، من أجل خوض ربع النهائي، بالصورة المؤقتة للأبطال هذا الموسم.

العلامة الأبرز في قائمة برشلونة، جاءت بتواجد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد عودته من الإصابة ليدعم صفوف الفريق.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن، نيتو، إيناكي بينا

الدفاع: جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، كليمون لونجليه، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، رونالد أراوخو وأوسكار مينجويزا.

الوسط: دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، ريكي بوتش، مونشو، كونراد، خاندرو، لودوفيت ريس.

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الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، مارتن برايثوايت وأنسو فاتي.

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى هذه المرحلة، بعد الفوز على نابولي في دور الـ16، بينما صعد بايرن ميونخ بعد فوزه على تشيلسي.