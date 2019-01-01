دوري أبطال أفريقيا - شبيبة القبائل يقترب من المجموعات بهزيمة هورويا

الفريق الجزائري فاز بثنائية في الذهاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق شبيبة القبائل الجزائر الفوز أمام هورويا العيني بثنائية نظيفة، على ملعب 1 نوفمبر 1954، ضمن ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ثنائية المباراة أحرزها حمزة بنوح، حيث جاء هدفه الأول عقب مرور سبع دقائق من الشوط الثاني، وبعدها بربع ساعة أضاف ثاني الأهداف.

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ومن المقرر أن يتقابل الفريقان في لقاء الإياب بغينيا، في 29 من الشهر الجاري.

وكان الفريق الجزائري قد تأهل لدور الـ32 بعدما تغلب على المريخ السوداني بهدف وحيد في ذهاب دور الـ64، ثم تلقى الهزيمة أمامه في الإياب 3-2، ليصعد بأفضلية التهديف خارج الديار.

أما هورويا فجاء صعوده على حساب الملعب المالي بالفوز أمامه بثنائية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.