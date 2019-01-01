دوري أبطال أفريقيا 2019-20 | نظام البطولة، الجوائز، مواعيد ونتائج المباريات والأبطال السابقون

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال آفريقيا 2019-20، نظام المسابقة، جوائزها المادية ونتائج وموعد جميع المباريات

أبانوب صفوت

أُجريت قرعة الدورين التمهيدي والأول من النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 في يوم 21 من شهر يوليو الماضي، وذلك في مدينة القاهرة بمصر، على أن تنطلق مباريات الدور التمهيدي من يوم 9 أغسطس حتى 25 من نفس الشهر.

من المقرر أن يبدأ الدور الأول من البطولة في 13 سبتمبر 2019 على أن يستمر حتى 29 من نفس الشهر، وستتمكن الأندية الفائزة من التأهل مباشرةً إلى دور المجموعات، سيقام دور ربع النهائي من 3 إلى 12 أبريل من عام 2020، ودور نصف النهائي من 24 أبريل إلى 3 مايو 2020، ولم تتأكد بعد مواعيد المباراة النهائية.

يشارك في النسخة القادمة من البطولة الأهم في القارة السمراء 61 فريقاً، 58 مهم سيبدأوا المشوارمن الدور التمهيدي، والذي ستشارك فيه بعض الأندية الكبيرة مثل القطبين المصريين الأهلي والزمالك، النجم الساحلي التونسي وكذلك الرجاء المغربي أيضاً.

سيتأهل الفائز بالمسابقة لكأس العالم للأندية 2020 الذي سيضم أبطال القارات الأخرى وسيقام في قطر، كما تكون له فرصة في الفوز ببطولة آخرى، حيث أنه سيواجه الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019-20 في مباراة السوبر الإفريقي التي تعد بطولةً في حد ذاتها.

الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وحصل عليها على حساب الوداد المغربي ولكن بعد الكثير من إثارة الجدل بعد أن تم اكتشاف عطل تقنية VAR في مباراة الإياب بتونس، مما شجع لاعبي الوداد على الانسحاب قبل أن يتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية وتقرر لجنة الانضباط في الكاف مؤخراً أن الترجي هو البطل.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، جدول مواعيد البطولة، نتائج وموعد المباريات، موعد قرعة كل دور، نظام المسابقة والأبطال السابقين.

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ما هو نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

يشارك في دوري أبطال أفريقيا 2019-20 61 فريقاً، 58 منهم سيبدأوا المشوار من الدور التمهيدي الذي كان عبارة عن دور لخروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، وتحدد القرعة طرفي كل مواجهة.

كلما هي العادة يتكون دور المجموعات من 4 مجموعاتٍ رباعية، وتتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها ذهاباً وإياباً وفي النهائي يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها لدور الـ8.

تكون مباريات ربع النهائي ذهاباً وإياباً بنظام خروج المغلوب، ويتم اختيار طرفي كل مواجهة عن طريق القرعة، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب في نصف النهائي والنهائي لمعرفة بطل دوري أبطال أفريقيا 2018-19.

جدول مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أُجريت قرعة الدوررين التمهيدي والأول لدوري أبطال أفريقيا 2018-19 في 21 يوليو من الشهر الماضي في مدينة القاهرة بمصر ، وستبدأ مباريات الدور التمهيدي في 9 أغسطس على أن تنتهي 25 أغسطس من نفس الشهر ، أما الدور الأول فستُلعب لقاءاته يوم 13 سبتمبر القادم وستنتهي في 29 من الشهر ذاته.

من المقرر أن تقامم قرعة مباريات المجموعات يوم 9 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق مواجهات هذا الدور في 29 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 8 مارس من عام 2020، أما دور ربع النهائي فسينطلق بدايةً من 3 أبريل حتى يوم 12 من نفس الشهر.

من المنتظر أن تُلعب مباريات الدور نصف النهائي 24 أبريل 2020 على أن تنتهي في 3 مايو من نفس العام، ولم يُحدد بعد موعد المباراة النهائية.

جدول مواعيد دوري أبطال أفريقيا 2019-20:

المرحلة الدور / الجولة موعد القرعة الذهاب الإياب التأهل الدور التمهيدي 21 يوليو 2019 9 - 11 أغسطس 2018 23 - 25 أغسطس 2019 الدور الأول 13 - 15 سبتمبر 2019 27 - 29 سبتمبر 2019 المجموعات الجولة الأولى 9 أكتوبر 2019 29 نوفمبر- 1 ديسمبر 2019 الجولة الثانية 6- 8 ديسمبر 2019 الجولة الثالثة 27- 29 ديسمبر 2019 الجولة الرابعة 14- 16 فبراير 2020 الجولة الخامسة 21- 23 فبراير 2020 الجولة السادسة 6- 8 مارس 2020 خروج المغلوب ربع النهائي 11 مارس 2020 3- 5 أبريل 2020 10- 12أبريل 2020 نصف النهائي 24- 26 أبريل 2020 1- 3 مايو 2020 النهائي لم يُحدد بعد لم يُحدد بعد

ما هي نتائج مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

المواجهة النتيجة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب شبيبة القبائل - المريخ 3-3 0-1 3-2 يانج أفريكانز - تاونشيب رولز 1-2 1-1 0-1 جرين مبامبا- زيسكو يونايتد 3-0 2-0 1-0 رحيمو - إنيمبا 5-1 0-1 5-0 بيج بوليتس - بلاتنيوم 3-2 0-0 3-2 بريكاما يونايتد - الرجاء البيضاوي 7-3 3-3 4-0 جرين إيجلز - أورلاندو بايرتس 1-2 0-1 1-1 كمكم - بريميرو دي أجوستو 4-0 2-0 2-0 أفريكان ستارز - كامبالا سيتي 4-3 2-3 2-0 كانو بيلارز - أشانتي كوتوكو 4-3 2-3 2-0 كانو سبورت - ميكيلي كينيما 2-3 1-2 1-1 مالي - حوريا 2-1 1-1 1-0 أونياو دي سونجو - سيبما 1-1 0-0 1-1 كوت دي أور - فومبوني 3-3 1-1 2-2 الأهلي - أطلع برة 0-13 0-9 0-4 تيمبيتي موكاف - النصر 3-2 0-1 3-1 حافيا كوناكري - النجم الساحلي 8-3 1-2 7-1 أويلزر - جينيراسيون فوت 3-1 0-1 3-0 سوا - نواديبو 1-0 0-0 1-0 لي بافلس دي بورجو - كارا 2-1 1-1 1-0 رايون سبورتس - الهلال 1-1 1-1 0-0 فوسا جونيورز - بامبلموس 1-2 0-1 1-1 أوتوهو - صن داونز 5-2 1-2 4-0 سيركل مبيري - إيلكت سبورت 2-0 0-0 2-0 ماتلاما - بترو أتلتيكو 4-0 2-0 2-0 يو إم إس دي لوم - فيتا كلوب 1-0 0-0 1-0 إيجيلي نوير - جور ماهيا 5-1 0-0 5-1 الزمالك - ديكيداها 0-13 0-7 3-0

ما هي نتائج مباريات الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

المواجهة النتيجة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب كوتي دي أور - صن داونز 16-1 5-0 11-1 يانج أفريكانز - زيسكو يونايتد 3-2 1-1 2-1 بلاتينيوم - بونياو دي سونجو 2-5 0-1 2-4 جرين إيجلز - بريميو دي أوجوستو 2-2 2-1 0-1 بترو أتلتيكو - كمبالا سيتي 1-1 0-0 1-1 كانو سبورت - الأهلي 6-0 2-0 4-0 شبيبة القبائل - حوريا 2-2 0-2 2-0 فوسا جونيورز - مازيمبي 3-1 0-0 3-1 إيليكت سبورت - الترجي 3-2 1-1 2-1 إنيمبا - الهلال 1-0 0-0 1-0 أشانتي كوتوكو - النجم الساحلي 3-2 0-2 3-0 كارا - فيتا كلوب 1-0 0-0 1-0 نواديبو - الوداد 6-1 2-0 4-1 النصر - الرجاء 4-2 3-1 1-1 اتحاد الجزائر - جور ماهيا 1-6 1-4 0-2

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا فريق مازيمبي الكونجولي في المجموعة الأولى برفقة كل من زيسكو يونايتد، بريميو دي أوجوستو وفي انتظار الفائز من الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي.

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جاء الأهلي في المجموعة الثانية الصعبة التي ضمت كل من النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، أما الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية فقد حل في المجموعة الثالثة بجانب كل من صن داونز، بترو أتلتيكو الأنجولي واتحاد الجزائر.

يتواجد حامل اللقب فريق الترجي التونسي في المجموعة الرابعة والأخيرة والتي تضم كل من الرجاء البيضاوي المغربي، فيتا كلوب الأنجولي وشبيبة القبائل الجزائري.

جدول مجموعات دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مازيمبي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زيسكو يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بريميو دي أوجوستو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الزمالك أو جينراسيون فوت 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلاتينيوم ستارز 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النجم الساحلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 اتحاد الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الوداد الرياضي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بترو أتلتيكو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 صن داونز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الرجاء البيضاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فيتا كلوب 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شبيبة القبائل 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20؟

الجولة الأولى المباراة الموعد الملعب بريميرو دي أوجوستو - زيسكو يونايتد الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد سيداد إينيفارسيتاريا، لواندا النجم الساحلي - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس مصطفى بن جنات، المنستير الهلال - بلاتينيوم الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر ملعب الهلال، أم درمان اتحاد الجزائر - الوداد الرياضي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب مصطفى تشاكر، البليدة صن داونز - بترو أتلتيكو الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب لوفتوس فيرسفيلد، بريتوريا الرجاء - الترجي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء شبيبة القبائل - فيتا كلوب الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر ملعب 1 نوفمبر، الجزائر مازيمبي - الفائز من الزمالك وجينيراسيون فوت السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب مازيمبي، لوبومباشي

الجولة الثانية المباراة الموعد الملعب بلاتينيوم - النجم الساحلي الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس رويال بافوكينج، فوكنج الأهلي - الهلال الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد القاهرة الدولي، القاهرة فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب الشهداء، كينشاسا الترجي التونسي - شبيبة القبائل الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 170:00 بتوقيت المغرب المنزه، تونس بترو أتلتيكو - اتحاد الجزائر الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب 11 نوفمبر، لواندا الوداد الرياضي - صن داونز الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء زيسكو يونايتد - مازيمبي الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر ليفي مواناواسا، ندولا

الجولة الثالثة المباراة الموعد الملعب الأهلي - بلاتينيوم الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد القاهرة الدولي، القاهرة النجم الساحلي - الهلال الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس الملعب الأولمبي بسوسة الترجي - فيتا كلوب الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

15:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت المغرب المنزه، تونس الرجاء - شبيبة القبائل الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء الوداد الرياضي - بترو أتلتيكو الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب محمد الخامس، المغرب اتحاد الجزائر - صن داونز الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت الجزائر ملعب عمر حمادي، باب الواد بريميرو دي أجوستو - مازيمبي الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأولى 1441

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت المغرب سيداد إينيفارسياتاريا، لواندا

الجولة الرابعة المباراة الموعد الملعب بلاتينيوم - الأهلي الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب رويال بافوكينج، فوكنج الهلال - النجم الرياضي الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ملعب الهلال، أم درمان فيتا كلوب - الترجي الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ملعب الشهداء، كينشاسا شبيبة القبائل - الرجاء الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ملعب 1 نوفمبر، الجزائر بترو أتلتيكو - الوداد الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب 11 نوفمبر، لواندا صن داونز - اتحاد الجزائر الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر لوفتوس فيرسفيلد، بريتوريا مازيمبي - بريميرو دي أجوستو الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت الجزائر ملعب مازيمبي، لوبومباشي

الجولة الخامسة المباراة الموعد الملعب الأهلي - النجم الساحلي الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب استاد القاهرة الدولي، القاهرة بلاتينيوم - الهلال الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس والجزائر رويال بافوكينج، فوكنج الترجي - الرجاء الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس ملعب المنزه، تونس فيتا كلوب - شبيبة القبائل الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب الشهداء، كينشاسا الوداد - اتحاد الجزائر الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء بترو أتلتيكو - صن داونز الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب سيداد إينيفارسيتاريا، لواندا زيسكو يونايتد - بريميرو دي أجوستو الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الأخرة 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ليفي مواناواسا، ندولا

الجولة السادسة المباراة الموعد الملعب النجم الساحلي - بلاتينيوم الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت تونس الملعب الأولمبي بسوسة الهلال - الأهلي الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر ملعب الهلال، أم درمان الرجاء - فيتا كلوب الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب محمد الخامس، المغرب شبيبة القبائل - الترجي الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر 1 نوفمبر، الجزائر اتحاد الجزائر - بترو أتلتيكو الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت الجزائر ملعب عمر حمادي، باب الواد صن داونز - الوداد الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب لوفتوب سيرسفيلد، بريتوريا مازيمبي - زيسكو يونايتد الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441

18:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت المغرب ملعب مازيمبي، لوبوش

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تطورت منذ 1997؟

بدايةً يجب علينا أن نعرف أن البطولة بشكها ومسماها الحاليين بدأت منذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تحصل كل الفرق التي تشارك في دور المجموعات على مبالغ مالية.

ارتفعت العوائد المالية للبطولة في مناسبين، الأولى في عام 2009 والثانية كانت في 2017، وفي هذا الجزء ستتعرفوا على مقدار الجوائز المالية منذ بداية المسابقة منذ أكثر من 22 عاماً حتى وصلت إلى شكلها ومسماها الحاليين.

كان شكل المسابقة مختلفاً قليلاً في عام 1997، حيث كان دور المجموعات يلعب من 8 فرق وليس 16، وهذه الـ8 فرق كانت تقسم إلى مجموعتين، وكل مجموعة بها 4 فرق تتواجه فيما بينها إياباً وذهاباً وفي نهاية الدور يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثانية والعكس، وذلك في نصف نهائي المسابقة.

كانت الأندية الأفريقية المشاركة تقاتل بكل قواها للوصول إلى دور الثمانية، ليس محاولةً منها لصنع الاريخ فحسب ولكن من أجل الحصول على الجوائز المالية الهامة جداً في قارة فقيرة مثل أفريقيا، حتى وإن لم تكن المكافأت ضخمة.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقتها منح كل فريق ينهي دور المجموعات في المركز الرابع 190 ألف دولار أمريكي، أما صاحب المركز الثالث الذي كان يودع البطولة طبقاً لنظام المسابقة فكان يحصل على 261,250 دولار أمريكي، فيما تقرر حصول أي فريق يعبر إلى نصف النهائي سواءً جاء في الصدارة أو الوصافة على مبلغ 427,500 دولار أمريكي، وأخيراً يحصل الفريق الخاسر بالنهائي على 750 ألف دولار، ويحصل البطل على مليون دولار أمريكي.

جدول الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 1997 و2008:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 750 ألف دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 427,500 دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 261,250 دولار أمريكي متذيل المجموعة 190 ألف دولار أمريكي

في عام 2009 زاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز المسابقة المادية دون تغيير نظامها، فأصبح البطل يحصل على 1.5 مليون دولار أمريكي، والوصيف يتقاضى مليون دولار أمريكي، كما أصبح الفريقان الخاسران في مواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما على 700 ألف دولار أمريكي، فيما يُمنح صاحب المركز الثالث في دور المجموعات على نصف مليون دولار، أما المتذيل فيتقاضى 400 ألف دولار أمريكي.

جدول الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا بين عامي 2009 و2016:

المركز النهائي للفريق الجائزة البطل 1.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 700 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 500 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 400 ألف دولار أمريكي

قرر الكاف تغيير موقع دور المجموعات من دور الـ8 إلى دور الـ16 في عام 2017، وعلى أساسه قام بزيادة الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا لأنها أصبحت تُمنح لأفضل 16 فريق بدلاً من أفضل 8.

بات البطل يحصل على 2.5 مليون دولار أمريكي، فيما يتقاضى الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي، أما الفريقين الخاسرين بمواجهتي نصف النهائي يحصل كلُ منهما 800 ألف دولار أمريكي، كما تُمنح الفرق الـ8 الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي، وأصبح الفريق الذي يودع البطولة من دور المجموعات يحصل على مبلغ 550 ألف دولار أمريكي، سواء جاء في المركز الثالث أو الرابع في مجموعته.

جدول الجوائز المادية لدوري أبطال أفريقيا منذ عام 2017 حتى الآن:

مركز الفريق الجائزة البطل 2.5 مليون دولار أمريكي الخاسر بالنهائي 1.25 مليون دولار أمريكي الخاسران بمواجهتي نصف النهائي 800 ألف دولار أمريكي الـ8 فرق الخاسرة بمواجهات ربع النهائي 650 ألف دولار أمريكي صاحب المركز الثالث في دور المجموعات 550 ألف دولار أمريكي متذيل المجموعة 550 ألف دولار أمريكي

من هي الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا من قبل؟

لازالت الكرة المصرية تحتل نصيب الأسد من كؤوس دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ، فالفريقان الأكثر فوزاً بالبطولة هما الأهلي والزمالك قطبي الكرة في بلاد الفراعنة، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، بل هو من سبق مواطنيه في رفع الكأس.

يأتي الزمالك في المركز الثاني مناصفةً مع مازيمبي الكونغولي بواقع خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز بأخر نسختين من المسابقة عامي 2018 و2019.

الأبطال التاريخيين لدوري أبطال أفريقيا: