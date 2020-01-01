حسين الشحات: تحاملت على نفسي مؤخرًا، أتنظر قرار الأهلي بشأن الجراحة

نجم الأهلي يتحدث عن تراجع مستواه مع الأهلي في الفترة الأخيرة

كشف حسين الشحات نجم الأهلي عن معاناته من "الفتاق" مؤخرًا، موضحًا أن ذلك سبب تراجع مستواه مع الفريق في الأسابيع الأخيرة قبل توقف الدوري المصري بسبب إجراءات الحكومة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتعرض الجناح المصري لانتقادات واسعة من جماهير الفريق الأحمر بسبب تراجع مردوده مؤخرًا مع الفريق، وقد تحدث لبرنامج البريمو المذاع عبر فضائية "TEN" المصرية مؤكدًا أنه تحامل على نفسه ولعب متأثرًا بإصابته.

المزيد من الفرق

رسميًا - الهلال يطيح بمدربه صلاح آدم بعد الهزيمة من الأهلي

وأضاف "أعاني بالفعل من الفتاق ويؤثر ذلك علي في بعض الجوانب في اللعب خاصة الركض والتسديد، تحاملت على نفسي في الفترة الأخيرة واجتهدت لتقديم أفضل ما لدي من أجل الأهلي، والنادي يستحق تلك التضحية من جانبنا نحن اللاعبين".

"لا أحب الخروج للإعلام والحديث عن إصابتي أو عدم قدرتي على اللعب، أجتهد وأقدم أقصى ما لدي والتوفيق من الله عز وجل".

"أنتظر حاليًا قرار الأهلي حول العملية الجراحية، الوضع صعب بالتأكيد بسبب فيروس كورونا، لكن أتمنى أن يتم حسم الأمر قريبًا. أتدرب حاليًا في المنزل ضمن برنامج محدد".