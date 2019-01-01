الهلال يُغلق الباب في وجه عموري، ويُقيد كاريلو آسيويًا

عموري لن يلعب للهلال مجددًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق الهلال ملف تجديد عقد لاعبه السابق عمر عبد الرحمن "عموري" تمامًا، رغم أن وكيل اللاعب حسب صحيفة الرياضية أرسل رده على عرض النادي السعودي.

وكان الهلال قد أصدر بيانًا الأسبوع الماضي أعلن خلاله انسحابه من مفاوضات تجديد عقد عموري بعد تجاهل اللاعب ووكيله ووالده الرد على العرض الأخير المقدم لهم، ووجه الزعيم الشكر للاعب الإماراتي على الموسم الذي قضاه معه.

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صحيفة الرياضية أكدت ما تداولته عدة مصادر خلال الأيام الماضية بأن وكيل عموري أرسل رده للنادي، ورجحت بعض المصادر أن يكون إيجابيًا، لكن إدارة الفريق بقيادة فهد بن نافل رفضت الخوض في الأمر مؤكدة أنها أغلقت ذلك الملف تمامًا ولا تنوي فتحه مجددًا أبدًا.

من جانب آخر، أشارت الرياضية لرغبة المدرب رازفان لوتشيسكو قيد أندريه كاريلو في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا بدلًا من صانع الألعاب كارلوس إدواردو.

وكان النادي قد سجل في قائمته المبدئية كارلوس إدواردو بجانب سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس والوافد الجديد جانج هيون سو، لكنه قادر على تعديل القائمة حتى منتصف الأسبوع القادم.

يُذكر أن الهلال كان قد أعلن رسميًا ضم كاريلو لصفوفه قادمًا من بنفيكا، علمًا أنه لعب الموسم الماضي معارًا مع الزعيم وظهر بمستوً ممتاز للغاية.