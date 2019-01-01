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تقارير: الاتحاد الآسيوي يعرض حقوق بطولاته على الإمارات

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هل ستحصل الإمارات على حقوق بث البطولات الآسيوية؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حقوق بث بطولاته على دولة الإمارات بشكل رسمي، لمدة 4 سنوات، خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن حقوق الإعلام المعروضة من جانب الاتحاد الآسيوي، تشمل منافسات المنتخب الإماراتي وجميع الأندية.

الاتحاد الآسيوي عرض جميع المنافسات على الإمارات، بما في ذلك كأس أمم آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتم عرض أيضًا حقوق مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وهما دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي.

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كما عرض الاتحاد الآسيوي البطولات الكبرى، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وأيضًا المجموعات العمرية للرجال والسيدات، كرة الصالات.

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