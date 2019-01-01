طاقم تحكيم بحريني لإدارة مواجهة الاتحاد مع العهد

أفراد الطاقم من أفضل الحكام بآسيا في الفترة الأخيرة

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم بحريني، من أجل إدارة مباراة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد يستضيف شقيقه العهد يوم الثلاثاء القادم، على ملعب مدينة الملك عبد الله، في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

اختيار الاتحاد العربي قع على الدولي علي السماهيجي، يعااونه كل من محمد جعفر وسيد جلال محفوظ، وحكم رابع وهو محمد بونفور.

ويعد الطاقم البحريني من نخبة حكام قارة آسيا في عام 2019، حيث أدار أفراده العديد من المباريات الهامة.

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وأما عن الحكم الرابع محمد بونفور، فهم من الكوادر الشابة وحصل على الشارة الدولية العام الماضي.

يذكر أن بعثة العهد تصل مدينة جدة مساء اليوم السبت، وستؤدي مرانها الأول على ملعب الجوهرة المشعة غداً الأحد.