مدرب شباب الأهلي: المباراة الأولى هي الأهم في دوري أبطال آسيا

قرعة دور المجموعات سُحبت اليوم

قال رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي أن الفوز بالمباراة الأولى من دوري أبطال آسيا هو الأهم في مشوار البطولة، ذلك قبل مواجهة الوحدة مساء غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وسُحبت اليوم قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأسفرت عن وقوع شباب الأهلي في المجموعة الثانية بجانب الهلال السعودي وبختاكور الأوزبكي والمتأهل من المباراة رقم 3 من ملحق التصفيات.

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وسيتم تحديد هوية الفريق الرابع في المجموعة من خلال ثلاث مباريات بالملحق، حيث يلتقي شيناي سيتي الهندي مع الرفاع البحريني يوم 14 يناير 2020، ليتأهل الفائز منهما لمواجهة فريق شهر كودرو الإيراني يوم 21، وفي المرحلة الأخيرة من الملحق، يلتقي الفريق الفائز بالسيلية يوم 28 من الشهر نفسه، ليتأهل الفائز منهما وينضم للمجموعة الثانية.

أروابارينا تحدث عن البطولة قائلًا "دوري أبطال آسيا بطولة قوية لأنها تضم أفضل وأقوى الفرق في القارة الآسيوية، وكل مجموعات البطولة صعبة بصرف النظر عن أسماء فرقها".

"هدفنا في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز في المباراة الأولى لشباب الأهلي، لتكون الدافع المعنوي الجيد للاعبين لاستكمال المنافسة في البطولة، مثل تلك البطولات يتم التعامل معها خطوة بخطوة".

ويبدأ شباب الأهلي مبارياته في المجموعة بمواجهة بختاكور في 10 فبراير 2020 خارج ملعبه، ومن ثم سيستضيف الهلال في استاد راشد بدبي يوم 17 من نفس الشهر، وأخيرًا سيلعب ضد المتأهل من الملحق يوم 3 مارس القادم خارج الإمارات.