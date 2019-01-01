دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون عمر السومة كلاعب الجولة الرابعة

اللاعب السوري يحظى بأكبر نسبة تصويت متفوقًا على لاعب الوحدة ليوناردو دا سوزا

حظي النجم السوري "عمر السومة" بتصويت زوار موقع جول كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2018/2019 بعد قيادته لفريقه الأهلي السعودي للتفوق على بيرسيبوليس الإيراني.

وكان السومة أنشط لاعب في فريقه بعد أن سجل هدفين، واحدًا من ركلة جزاء وآخرًا من ركلة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك الخصم، علمًا أنه سدد 6 كرات على المرمى.

وحظي السومة بـ49% من مجموع الأصوات متفوقًا على نجم الوحدة ليوناردو دا سوزا الذي تألق بشدة بدوره في هذه الجولة، فيما احتل تشافي هيرنانديز المركز الثالث.