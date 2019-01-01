دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون حمد الله كلاعب الأسبوع

قناص النصر السعودي تفوق في تصويت جول ليكون لاعب الدورة الأخيرة من دوري أبطال آسيا

تفوق النجم المغربي "عبد الرزاق حمد الله" هذا الأسبوع في تصويت أفضل لاعب في الأسبوع في آسيا من تويوتا، إذ حصل على 43 في المائة تاركًا خلفه النجم البرازيلي للاتحاد رومارنيو "37 في المائة " ونجم السد "أكرم عفيف" ب20 في المائة

أسد الأطلس كان أبرز وأجود اللاعبين في مواجهة الوحدة التي أقيمت ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، فقد وقع على هدف في غاية الجمال ثم عاد ليمنح تمريرة حاسمة لزميله "جوليانو" بعد جملة هجومية متقنة وفي غاية المتعة,

ولهداف الدوري السعودي 3 أهداف في المسابقة القارية الأغلى وبما قام به في المواجهة الأخيرة لم يثبت من جديد علو كعبه إنما أمن التأهل لرفاقه لربع النهائي والذي سيواجهون فيه السد القطري.