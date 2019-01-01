دوري أبطال آسيا | زوار جول يختارون تاي هي نام كلاعب الأسبوع

نجم السد يتصدر التصويت بعد إبداعه الأخير أمام الهلال...

اكتسح جناح السد "تاي هي نام" استفتاء جول برعاية تويوتا لأفضل لاعب هذا الأسبوع في آسيا، إذ تفوق على زميله في الفريق حسن الهيدوس وكذلك حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز.

النجم الكوري الجنوبي حصل على 55 في المائة من الأصوات تاركًا خلفه رفيقه المهاجم القطري والحارس الياباني ب23 في المائة و22 في المائة على التوالي.

وكان ذو ال28 عامًا قد أبدع في مواجهة الهلال الأخيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ أشعل الجبهة اليسرى بانطلاقاته السريعة والمهارية كما تناغم مع رفاقه وتمركز بذكاء لتهديد مرمى الخصم مسجلاً هدفًا ساهم به برد الاعتبار لفريقه بعدما كان قد سقط بنتيجة مذلة في لقاء الذهاب "4-1"