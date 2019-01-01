الخطيب يُهنئ تركي آل الشيخ بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا، والأخير يتمنى أفريقيا للأهلي

رئيس الأهلي هنأ المستشار السعودي بإنجاز الهلال

كشف تركي آل الشيخ النقاب عن تلقيه تهنئة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري بفوز الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بعد تفوقه في النهائي على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية بلغت 3-0.

الهلال نجح في هزيمة منافسه الياباني ذهابًا 1-0 في الرياض وإيابًا 2-0 في سايتاما ليثأر من خسارته اللقب القاري أمامه عام 2017 بالتعادل في السعودية والخسارة في اليابان.

الهلال يكمل إنجازًا عربيًا غير مسبوق في كأس العالم للأندية

وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الرسمي في فيسبوك "تلقيت تهنئة غالية من أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة فوز الهلال بدوري أبطال آسيا وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية ... وعقبال النادي الأهلي يارب".

الفريق الأحمر كان قد خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال الموسمين الأخيرين، الأول أمام الوداد المغربي والثاني أمام الترجي التونسي، وسيبدأ مشواره في دور المجموعات هذا الموسم بمواجهة النجم الساحلي التونسي في الـ29 من نوفمبر الجاري.

وتأهل الهلال بعد فوزه بدوري أبطال آسيا للعب في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر بدءً من 11 ديسمبر الجاري، وسيلعب في ربع النهائي ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وإن تخطاه سيواجه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

يُشار لأن الأسابيع الأخيرة شهدت صلحًا بين المستشار تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب بعد فترة من الخلافات والقطيعة امتدت لأكثر من عام.