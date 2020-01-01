الاتحاد الآسيوي: لا حديث عن كرة القدم ولن تُلعب أي مباراة وكورونا يفتك بالبشر

مصير دوري أبطال آسيا غامض!

أوضح العراقي عبد الخالق مسعود؛ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية، أنه حتى الآن لا توجد أي آليات للعودة لاستئناف مباريات دوري الأبطال، مشددًا على عدم خوض أي مباراة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن عن تأجيل كافة مباريات البطولات التي تحت مظلته، في محاولة لمنع انتشار الفيروس بين بلدان القارة، بجانب إغلاق أغلب البلاد لمجالها الجوي ومنع رحلات الطيران.

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وقال مسعود، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "حتى اليوم لا توجد توصية من المكتب التنفيذي في الاتحاد أو قرار من لجنة المسابقات القارية حول آلية استكمال دوري الأبطال، فقط هناك مواعيد مقترحة للاستكمال، لكن لا توجد أي آلية".

وأضاف: "لم يُقدم لنا حتى الآن أي مقترح لدراسته أو موضوع لمناقشته حول الوضع المقبل، وطالما هذا الوباء منتشر والدول القارية أمورها معلقة لا أستطيع التحدث عن أي أمور مستقبلية".

عضو المكتب التنفيذي القاري اختتم معلقًا على طلب بعض الدول استضافة مباريات البطولة بنظام التجمع: "أعيد وأكرر لن تُلعب أي مباراة وهذا الوباء متفشٍ، ولا حديث عن كرة القدم اليوم وهذا الوباء يفتك بالناس، واليوم نحن نطالب المواطنين والمقيمين في كل أنحاء العالم بالبقاء في المنازل، وسلامة الإنسان أهم من كل أمر".