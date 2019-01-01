رسميًا | بطل دوري أبطال آسيا 2020 يُشارك مرتين في كأس العالم للأندية

الاتحاد الآسيوية اعتمد توزيع مقاعده في كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه اتفق مع الاتحاد الدولي على أن يتم تخصيص 3 مقاعد ونصف له في كأس العالم للأندية 2021 المزمع إقامتها بمشاركة 24 فريقًا في الصين، ويُنتظر موافقة مجلس الفيفا على هذا الاتفاق.

وتضمن الاتفاق آلية توزيع تلك المقاعد الـ3 ونصف، بحيث يُمنح مقعد للبلد المضيف "الصين"، ومقعد للفريق المتأهل من منطقة شرق آسيا لنهائي دوري أبطال آسيا 2020، والمقعد الثالث للفريق المتأهل لنهائي البطولة القارية لنفس العام من منطقة غرب آسيا، فيما ستُجرى مباراة بين الفريقين الخاسرين في نهائي كل منطقة (نصف نهائي البطولة) لتحديد المتأهل لمواجهة المتأهل للملحق من قارة أوقيانوسيا، والفائز سيتأهل للبطولة العالمية.

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وستمنح تلك الآلية في توزيع المقاعد الفرصة لبطل دوري أبطال آسيا 2020 للمشاركة في بطولتي كأس عالم للأندية، إذ سيخوض غمار نسخة عام 2020 في قطر، وسيلعب بذلك بطولة 2021 في الصين.

يُشار لأن الهلال السعودي سيُشارك في كأس العالم للأندية هذا العام بصفته بطل دوري أبطال آسيا، وسيُواجه الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع نهائي البطولة يوم الـ14 من ديسمبر، وفي حال انتصاره سيلعب ضد فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

يُذكر أن فيفا اعتمد النظام الجديد لكأس العالم للأندية والذي سيُطبق بدءً من نسخة 2021، وستشارك في البطولة 8 أندية من أوروبا و6 من أمريكا الجنوبية و3 من أفريقيا و3 من الكونكاكاف و3 من آسيا بخلاف نصف مقعد للبلد المضيف وأخيرًا نصف مقعد لقارة أوقيانوسيا.

الآلية التي أعلنها الاتحاد الآسيوي لاستغلال مقاعده منحت البلد المستضيف مقعدًا كاملًا، فيما سيكون نصف المقعد كما ذُكر سابقًا محل تنافس الفريقين الخاسرين من شرق وغرب آسيا لمباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.