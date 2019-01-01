عدد الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا وكيفية التأهل

بطولة دوري أبطال آسيا أصبحت بنظام جديد، المعمول عليه حاليًا منذ عام 2003

ماجد جزر

يبدو أن التفوق السعودي في نسخة دوري أبطال آسيا الحالية 2019، قد صب في مصلحة الكرة السعودية بشكل عام، وذلك على صعيد البطولة القارية.

بطولة دوري أبطال آسيا أصبحت بنظام جديد، المعمول عليه حاليًا منذ عام 2003، حيث تحولت إلى مسماها الحالي (دوري أبطال آسيا) بعد أن دمجت البطولة مع بطولة كأس الكؤوس الآسيوية وبطولة كأس السوبر الآسيوي في بطولة واحدة، وتغير مسماها إلى المسمى الحالي بعد الدمج.

ومرت البطولة بمسماها الحالي بفترتين بنظامين مختلفين ، الفترة الأولى منذ 2003 و حتى 2008 و الفترة الثانية منذ 2009 و حتى الآن حيث تم زيادة عدد الفِرق حتى أصبحت البطولة حالياً مُكونة من 32 نادي في عام 2009 تم تحسين البطولة و تغيير نظام التأهل بطريقة (تحقيق المعايير المرغوبة) من أفضل 10 دوريات.

وساهم التفوق القاري للأندية السعودية خلال النسخة الحالية في حجز تواجد سعودي كبير في البطولة القارية حتى عام 2022، بمشاركة ثلاثة فرق بجانب فريق في الدوري التمهيدي.

وتملك الأندية السعودية 3 مقاعد تؤهلها مباشرة إلى البطولة القارية، بالإضافة إلى مقعد في مرحلة الملحق؛ وهو الحد الأعلى المسموح به لأي اتحاد.

تأهل الهلال والاتحاد والنصر والأهلي من دور مجموعات خلال النسخة الحالية حافظ على ثبات مقاعد الدوري السعودي في دوري أبطال آسيا في النسخة ​الثالثة القادمة حتى عام 2022.

وساهمت نتائج الأندية السعودية الأربعة برفع نقاط الفرق في تصنيف الاتحاد الآسيوي للمسابقات بعد تحقيقها 19 انتصارًا في 31 مباراة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد آلية التواجد في البطولة القارية بالنسبة للأندية السعودية كالتالي: بطل الدوري وبطل كأس الملك ووصيف الدوري ويخوض ثالث الدوري الملحق، مع اشتراط الحصول على الرخصة الآسيوية.

وبالتأكيد لا يغفل الاتحاد الآسيوي الحصول عل الرخصة الآسيوية، لآنه في حال عدم حصول اَي من الأندية على الرخصة، تكون أحقية المشاركة الآسيوية لصاحب المركز الرابع في الدوري ثم الخامس والسادس والسابع تباعا حسب الترتيب

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد عبر عن سعادته بهذا الإنجاز في تصريحات صحفية له من قبل وقال : "أقدم شكري وتقديري للأندية السعودية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بعد المستويات المميزة، والتي توجت بوصول ثلاثة أندية لدور ربع النهائي.

وأنهى رئيس الاتحاد السعودي : آمل أن يشهد النهائي حضورًا وتتويجًا للفرق السعودية، والذي يمثل إنصاف كرة القدم للمستويات الكبرى للكرة السعودية.