جدول مباريات وترتيب الهلال في دوري أبطال آسيا 2020

القرعة سُحبت قبل يومين

سُحبت يوم أمس الثلاثاء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، وقد أسفرت عن مجموعات متوازنة في مسار غرب آسيا باستثناء المجموعة الرابعة التي شهدت تواجد النصر السعودي وسباهان الإيراني والسد القطري بجانب فريق رابع لم تُحدد هويته بعد لكن الأرجح أن يكون العين الإماراتي.

وكان الهلال السعودي قد تُوج بنسخة عام 2019 من دوري أبطال آسيا بعد انتصاره في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-0 على أوراوا ريدز الياباني، إذ فاز ذهابًا بهدف أندريه كاريلو وإيابًا بهدفي سالم الدوسري وبافيتيمبي جوميس.

الاتحاد الآسيوي يُحدد موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020

ويستعد الزعيم السعودي حاليًا لواجهة الترجي التونسي في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم للأندية 2019 التي انطلقت اليوم في قطر وشهدت انتصار السد وتأهله لربع النهائي حيث سيلعب ضد مونتيري المكسيكي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 حامل اللقب "الهلال" في المجموعة الثانية بجانب بختاكور من أوزباكستان وشباب الأهلي دبي من الإمارات، وتنتظر الفرق الثلاثة تحديد هوية الفريق الرابع الذي سيتأهل لاحقًا من ملحق السيلية القطري.

وسينطلق الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال آسيا في الـ14 من يناير القادم بمباراة تجمع الرفاع البحريني مع شيناي سيتي الهندي، الفائز منهما سيتأهل لمواجهة فريق شار الإيراني في الدور التمهيدي الثاني يوم 21 يناير.

الفائز من الفريقين سيتأهل للدور التمهيدي الثالث، حيث سيواجه السيلية القطري يوم 28 يناير القادم والفائز سيتأهل لدور المجموعات ليُضاف لفرق المجموعة الثانية بجانب الهلال وبختاكور وشباب الأهلي.

وتبدو المجموعة في متناول حامل لقب دوري أبطال آسيا خاصة بعد وصول الفريق لمستوى رائع من النضج والشخصية والجودة الفنية والبدنية جماعيًا وفرديًا، وبالطبع ستكون مواجهة شباب الأهلي هي الأهم والأصعب وقد يكون التنافس بين الطرفين على صدارة المجموعة.

ومع بداية نسخة جديدة من دوري أبطال آسيا، يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مباريات الهلال في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، بجانب جدول ترتيب المجموعة الأولى.

مواعيد ونتائج مباريات الهلال في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - الفريق الرابع الإثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادى الآخرة 1441 - ملعب جامعة الملك سعود شباب الأهلي - الهلال الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخرة 1441 - استاد راشد في دبي الهلال - بختاكور الثلاثاء 3 مارس 2020،

8 رجب 1441 - ملعب جامعة الملك سعود بختاكور - الهلال الإثنين 6 إبريل 2020،

13 شعبان 1441 - ملعب بختاكور المركزي الفريق الرابع - الهلال الثلاثاء 21 إبريل 2020،

28 شعبان 1441 - لم يُحدد بعد الهلال - شباب الأهلي الثلاثاء 5 مايو 2020،

12 رمضان 1441 - ملعب جامعة الملك سعود

مجموعات متوازنة في قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2020

جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020