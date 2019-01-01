فهد بن نافل: الهلال أكد أنه كبير آسيا، مبروك اللقب الـ59

رئيس الهلال يتحدث عن الإنجاز

أبدى فهد بن نافل رئيس الهلال سعادته البالغة بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أن هذا اللقب أكد زعامة النادي للقارة الآسيوية.

الهلال نجح في هزيمة منافسه الياباني ذهابًا 1-0 في الرياض وإيابًا 2-0 في سايتاما ليثأر من خسارته اللقب القاري أمامه عام 2017 بالتعادل في السعودية والخسارة في اليابان.

الهلال يكمل إنجازًا عربيًا غير مسبوق في كأس العالم للأندية

وأهدى رئيس الهلال هذا اللقب الثمين لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما المتواصل لرياضة المملكة، وكذلك للأمير الوليد بن طلال على دعمه المستمر للهلال وله شخصيًا، وأخيرًا للأمير عبد العزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وأضاف بن نافل عبر حسابه الرسمي على تويتر "إنجاز الهلال إنجاز صنعه رجال الهلال وأعضاء شرفه طوال تاريخه.. رجال الهلال الذين ساهموا في بناء مجده العظيم وقدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة نادي الهلال".

"الهلال بطل آسيا سابقًا واليوم ومستقبلًا -بإذن الله-.. الهلال أسّسه "عبدالرحمن بن سعيد" -رحمه الله- ليكون بطلًا.. وتناوب على رئاسته 19 رئيسًا ساهموا بفضل من الله أن يستمر الهلال كبير آسيا.. فالشكر والفضل لهم على ما قدموا ليكون الهلال هو الزعيم في الأنشطة كافة".

"اليوم وبفضل من الله.. عزّز الهلال زعامته لآسيا بلقب سابع، وأكّد أن الهلال كبير آسيا.. ألف مبروك لجماهيرنا الوفية في كل مكان تحقيق البطولة 59 .. ألف مبروك لجماهيرنا التي تكبّدت مشقّة وعناء السفر.. ألف مبروك لأبطالنا اللاعبين".

"اليوم ونحن نقطف ثمار مسيرة عمل طويلة .. لم تكن لتأتي سوى بجهد "رجال على قلب رجل".. أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ومدراء الإدارات وجميع العاملين في النادي على كافة مجهوداتهم العظيمة".

وتأهل الهلال بهذا الإنجاز للعب في كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر بدءً من 11 ديسمبر الجاري، وسيلعب في ربع النهائي ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وإن تخطاه سيواجه ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.